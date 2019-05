Vi må ikke gjøre samme feil som Sverige

Spillselskapene benytter markedsføring de vet trigger spillere som allerede har problemer.

ADVARER: Generalsekretæren i Actis, Pernille Huseby, ber oss være på vakt mot svenske tilstander når det gjelder pengespill og reklame. byoutline ILLUSTRASJONSFOTO: NTB scanpix

Pernille Huseby Generalsekretær i Actis, Rusfeltets samarbeidsorgan

Publisert: Publisert 2. mai 2019 10:00







I BT 8. april argumenterer representanter for utenlandske pengespillselskaper med at det må innføres lisens i Norge for å få kontroll med spillreklamen. Man trenger ikke se lenger enn til våre naboer i Sverige for å konstatere at dette er en dårlig strategi.

Etter fire måneder med lisens skal svenskene nå utrede et forbud mot pengespillreklame.

Da svenskene innførte lisensordning 1. januar i år var et av hovedargumentene at de måtte gjøre det for å få bukt med et reklamemarked ute av kontroll. I 2018 ble det kjøpt spillreklame for rundt 7,4 milliarder i Sverige. Det er over seks ganger mer enn i Norge.

I Sverige konkurrerer nå over 60 kommersielle nettspill om kundenes oppmerksomhet. Reklametrykket er enormt. Forbrukerne bombarderes på alle flater: Plakater på offentlig transport, TV og radio. I enkelte nettaviser må man klikke seg forbi kasinoannonser for å komme til hovedsiden.

Spillselskapene benytter markedsføring de vet trigger spillere som allerede har problemer. Dette kan være løfter om høye bonuser, jackpotter og gratisspill. For dem som allerede har spilt bort millioner, blir fristelsen om å vinne tilbake pengene nærmest umulig å motstå. For mange ender det med et liv i gjeld. For noen blir skammen for tung å bære.

Ifølge en undersøkelse fra Kantar TNS synes hele 96 prosent av svenskene at det er for mye reklame for pengespill. Det er spesielt online kasino som oppleves plagsomt. Det er ikke så rart, svensk kasinoreklame har nå en like stor andel av reklamemarkedet som dagligvare- og bilbransjen til sammen.

Denne typen spill er et av de mest avhengighetsskapende. I Norge er halvparten av dem som spiller utenlandske kasinospill på nett, risiko- eller problemspillere.

Sveriges nye lisensordning ser ikke ut til å ha redusert reklamen for pengespill, tvert imot. I januar økte reklametrykket med nær 40 prosent. Dette er en enorm belastning for dem som sliter med pengespill.

Sveriges civilminister uttalte 24. april at både innhold og omfanget av spillreklamen er uholdbar. Han har nå satt ned et utvalg som skal utrede å begrense bonuser, jackpotter og gratisspill, i tillegg til begrensninger på hvor og når reklamen kan vises. Han utelukker ikke et totalforbud.

Den norske regjeringens forslag til distribusjonsforbud av spillreklame er et svært viktig tiltak for å styrke den norske enerettsmodellen og beskytte utsatte spillere. Aktører som tjener store penger på denne reklamen har motsatt seg endringsforslagene. Det er viktig at vi handler nå, for å unngå «svenske tilstander» på pengespillmarkedet.

Erfaringer fra Sverige viser at dersom myndighetene ikke gjør nok for å verne om monopolet, er veien kort til et langt større og mer aggressivt reklamemarked. De viser også tydelig at de utenlandske pengespillselskapene er en kynisk bransje som setter profitt foran hensynet til sårbare spillere. Derfor er vi veldig glade for at reklamen for utenlandske pengespill nå forsvinner fra norske TV-skjermer.

Vi forventer at norske politikere fortsetter å benytte seg av alle vernetiltakene som er mulige for å unngå svenske tilstander på spillmarkedet. Det er et tydelig verdivalg.

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg