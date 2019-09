Opplevelsen sitter i kroppen. Det de syriske guttene ble utsatt for, var så urettferdig.

Verdiene motiverer meg til å drive med politikk.

VERDIVALG: Verdiene skal alltid ligge til grunn for KrFs politiske valg, skriver Håkon Pettersen. Tor Høvik

Debattinnlegg

Håkon Pettersen byrådslederkandidat for Bergen KrF

For mindre enn 2 timer siden

Jeg har aldri hatt en plan om å bli politiker, men alltid hatt et sterkt ønske om å gjøre en forskjell. Aller mest for dem som har minst.

For meg er ikke dette først og fremst en ideologisk kamp for en bestemt måte å organisere samfunnet på, men en kamp for verdier som menneskeverd og nestekjærlighet.

Jeg husker det så godt, selv om jeg bare var en liten gutt. En familie fra Syria flyttet til vårt blendahvite nabolag utenfor Skien sentrum. De var fremmede i et nytt land, og ble møtt av noen med skepsis og fordommer.

En ettermiddag var jeg på nabolagets lille skøytebane. Det samme var guttene fra Syria. Noen eldre ungdommer kom og kastet rundt seg med skjellsord. Det ble knuffing og slåssing, hockeykøller og neseblod.

Jeg har ofte tenkt på denne hendelsen, ikke minst etter at jeg kom inn i politikken. Den sitter i kroppen, fordi det de syriske guttene ble utsatt for, var så urettferdig.

Det som alltid har fascinert meg med Jesus, er hvordan han brukte spørsmål og fortellinger til å formidle et budskap. I evangeliet etter Lukas kan vi lese om en lovkyndig mann (den tidens religiøse ekspert), som forsøkte å sette Jesus på prøve. Han spurte: «Hvem er min neste?»

Jesus svarte med den kjente fortellingen om mannen som ble overmannet av røvere på vei fra Jerusalem til Jeriko. Han ble skamslått og forlatt halvdød i rennesteinen. Flere religiøse ledere gikk lettbent forbi.

Helten i fortellingen er en omreisende samaritan. Han tilhørte en religiøs minoritet som sto i konflikt med landet han var på reise i, så dersom noen hadde grunn til å haste videre, var det nettopp han. Samaritanen visste at han trolig ble sett ned på av mannen han stoppet for å hjelpe. Likevel var det samaritanen – den fremmede – som hjalp den skadde.

Verden er i en brytningstid. Polariseringen øker, frontene blir hardere. For meg handler fortellingen om samaritanen om menneskeverd og nestekjærlighet, KrFs grunnverdier i politikken. Nestekjærlighet er medisin mot rasisme og fremmedfrykt. Den tvinger oss til å stoppe opp, se, lytte og handle.

Jeg vet selvsagt at politikk er kompromissenes verden, at alle må gi og ta for å få noe gjort, men det er verdiene som motiverer meg til å drive med politikk. Det er derfor er jeg KrF-er.

Det er derfor jeg vil kjempe for rause og inkluderende lokalsamfunn, for at fritidsaktivitetene skal være for alle, og for å bygge boliger til mennesker med utviklingshemming.

Verdiene skal alltid ligge til grunn for KrFs politiske valg. Gjør de ikke det, har KrF ingenting i politikken å gjøre.

