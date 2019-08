Derfor boikotter vi Forum

For oss er koblingen til Odfjell for tett.

AKSJON: Sofie Marhaug (Rødt), Thor Haakon Bakke (MDG) og Mikkel Grüner (SV) markerer at de tar avstand fra en av eierne til forsamlingslokalet Forum.

Debattinnlegg

Thor Haakon Bakke

Sofie Marhaug

Mikkel Grüner

MDG, SV og Rødt har valgt å boikotte verdidebatt i det nye Forum, arrangert av Salt. Grunnen til dette er et Dan Odfjell eier 25 prosent av Forum, sammen med Salt. Hans forbindelse til scenehuset er både økonomisk og verbal.

I avisen IDAG kunne vi lese Odfjells støtteerklæring til nyåpningen: «Jeg har fulgt arbeidet med Forum tettere enn de fleste og vet at det har vært en tung prosess. Men på seierens dag takker vi Vår Herre for support», uttalte han.

Vi respekterer at andre politiske partier har vurdert debattinvitasjonen annerledes, men for oss er koblingen til Odfjell for tett.

STRIDENS EPLE: Dan Odfjell, en høyreorientert investor, har eierandeler i Forum. Bård Bøe

Hvorfor har vi så store problemer med Odfjell? Jo, fordi han ikke er noen vanlig kapitaleier. Han bruker sin finansielle og verbale makt til å støtte Alliansen og Resett og dermed verdiene de står for.

Odfjell skriver konspiratoriske innlegg på Resett med jevne mellomrom, i tillegg til at han har støttet nettsiden økonomisk.

Vi bruker vår makt til å legge press på Salt og deres samarbeid med Odfjell. Vi har også hatt konstruktive samtaler med organisasjonen, uten at disse har gitt ønsket resultat: en tydelig avstandtagen fra og kritikk av Odfjell. Unnskyldninger om at samarbeidet kun er finansielt, holder ikke.

Etter terrorangrepet mot en moske denne sommeren, mener MDG, SV og Rødt at det mer enn noensinne er nødvendig å ta et oppgjør med de hatefulle ytringer.

Noen tanker er farligere enn andre, og i Norge har vi sett flere eksempler på høyreekstrem terror de siste ti årene.

Publisert 30. august 2019 15:19