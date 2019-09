Umulig å stemme Høyre i år

Ren byluft må trumfe alt. Det er vanskelig å være borgerlig velger i Bergen i år.

Tom-Arne Furnes

Trond Gullaksen

Det eneste stedet i Bergen som har hatt borgerlig flertall de siste fire årene, er det Ap-ledede byrådet, hvor sentrumspartiene KrF og Venstre har dratt politikken mot sentrum.

For mange Venstre-velgere kunne det kanskje virke rart at Venstre, etter å ha drevet knallhard borgerlig valgkamp, endte opp i byråd med Harald Schjelderups Ap. Noen vil vittig bemerke at Venstre drev bedre valgkamp for Høyre enn Høyre selv. Andre igjen vil kanskje si at moderate Harald Schjelderup hadde passet perfekt inn i Bergen Venstre.

Uansett: Vi er mange som i utgangspunktet er for privatisering, valgfrihet og fleksibelt arbeidsliv. Som ønsker private initiativ velkommen, enten det er i sykehjemssektoren eller på byens kulturscener. Som ser på skjenkepolitikk først og fremst som næring, og som mener trygg og ansvarlig økonomi er avgjørende for hvem som bør styre kommunen vår.

Da stemmer vi kanskje Høyre i år, tenker du? Nei. Det er umulig.

Ikke bare vingler Høyre om byens viktigste samferdsels- og byutviklingsprosjekt, Bybanen. De har også forlovet seg med protestlisten til Trym Aafløy, hvis eneste mål er å gjøre det billigere å kjøre bil inn til og forurense Norges neste største by.

Eksosalliansen til Harald Victor Hove er verken nærings- eller klimavennlig.

Det finnes ikke noe borgerlig prosjekt i Bergen. Selv i mindretall etter valget vil (en variant av) dagens byråd være det mest styringsdyktige alternativet. Og det eneste ansvarlige.

«Klima» er nøkkelordet dette valget. Vi hadde nok ikke satt pengene våre på at Erlend Horn skulle ta Venstre til venstre for fire år siden. Men med Venstre i maktposisjon sikres det som virkelig betyr noe: Bybane, grønn og bærekraftig byutvikling og ren luft. Byluften i Bergen har ikke vært bedre på femten år. Trafikken går ned, og sykkelandelen går opp.

Som borgerlige velgere i Bergen stemmer vi på Erlend Horn og Venstre 9. september. Etter vår mening bør Høyre-velgere gjøre det samme, om de så må holde seg for nesen i stemmelokalet.

Fordelen er at politikken blir dratt mot sentrum, og at den samme nesen kan puste ren luft i fire nye år.

BT presiserer: Innsenderne var tidligere aktive i partiet Venstre, men de står ikke på noen valgliste i høst.

