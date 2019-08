Svar klart, Høyre!

Vil dere støtte en utbygging av Bybanen til Åsane, dersom banen blir lagt i tunnel bak sentrum og Bryggen?

MYSTERIUM: Det er helt i det blå hva Høyre egentlig mener om Åsane-banen, ifølge innsenderen. På bildet: Harald Victor Hove (H) Bård Bøe

Debattinnlegg

Hans Ebbing SV-medlem

For mindre enn 20 minutter siden

Høyre har de siste 15–20 år fremstått som tilhenger av Bybanen som en ryggrad i kollektivtrafikken i Bergen – også mot nord.

Og Høyre kan ha rett i at det er gode grunner for at en bybane mot nord heller bør gå i tunnel enn over Bryggen.

Folkebevegelsen nei til mer bompenger (FNB) vil derimot stanse all videre utbygging av Bybanen. Etter at FNB er blitt så stort at det kan avgjøre hvor makten over byrådet havner, er Høyre blitt stadig mer uklart. Høyre flørter nå åpenlyst med FNB for å sikre seg flertall og makt til å privatisere barnehager og eldreomsorg sammen med Frp og KrF.

Høyre har skapt et inntrykk av at partiet kan tenke seg å stanse videre utbygging av Bybanen mot nord. Jeg håper at dette inntrykket er feil. Men etter gjentatte, forgjeves forsøk på å få et klart svar fra Bergen Høyre via partiets invitasjon til debatt på Facebook, gjentar jeg spørsmålet her:

Vil Høyre støtte en utbygging av Bybanen til Åsane, dersom banen blir lagt i tunnel bak sentrum og Bryggen?

Fredag 30. august kl. 16 arrangerer BT debatt om Bybanen på Madam Felle. Gratis adgang. Se mer info om arrangementet her.

Publisert 30. august 2019 06:13