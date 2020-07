En tøvete debatt

Jeg vet det, jeg var der.

Publisert Publisert Nå nettopp

Fredrik H. Fladmark mener UiB ikke burde gjort noe med professor Svein Larsens bemerkning til en tysk student. Foto: Privat

Debattinnlegg

Fredrik H. Fladmark Stord

I en forelesning på Universitet i Bergen skal professor Svein Larsen ha sagt

følgende: «Tyskerne har vært her før, og nå sniker de seg inn igjen».

At de «sniker seg inn igjen» kan misforstås dit hen at de snek seg inn forrige gang òg. Det gjorde de da ikke – de trampet til gagns!

Jeg vet det, jeg var der. Men bortsett fra denne detaljen, var alt det professoren uttalte den rene og skjære sannhet.

Og det burde ha vært såpass futt i Universitetet i Bergen, at de fortalte dette til den tyske studenten.

Hvis dette ikke var godt nok for ham, kunne han kanskje reist hjem og spurt sin egen foreldregenerasjon om hvorfor det forrige besøket ennå ikke er glemt.

For øvrig burde han vært glad for at det er kommet såpass på avstand, at det nå går an å spøke med det.