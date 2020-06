Det er ikke fritt frem for vindkraft

Alle som ønsker å delta i vindkraftdebatten, bør ha som mål å bidra med mest mulig fakta.

Nesten hver femte kvadratmeter i Norge er vernet og ikke aktuell for vindkraft, skriver Thor Egil Braadland. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Thor Egil Braadland samfunnsgeograf

Rolf Mork-Knudsen leverer i BT 21. juni et emosjonelt og personlig innlegg mot vindkraft.

For Knudsen er nærmest hver fjelltopp et potensielt offer for «investorer, lobbyister og nyttige idioter».

Han kan ikke ha fått med seg at 17 prosent av norsk natur er vernet mot vindkraft, i form av nasjonalparker, reservater og landskapsvern. Nesten hver femte kvadratmeter i Norge er altså vernet.

Thor Egil Braadland, samfunnsgeograf. Foto: Privat

Bare rundt 25 kvadratkilometer er natur som er direkte berørt av vindkraft i dag og fremtidig planlagte vindparker.

Det er omlag like mye areal som bygging av nye hytter i Norge krever på to år.

Det kan virke som om Knudsen heller ikke forstår at det finnes en streng konsesjonsprosess for vindkraft: Hver eneste konsesjon skal gjennom en faglig vurdering, inkludert vurdering av naturulemper.

To av tre søknader om vindkraftparker blir aldri godkjent. Nåløyet er trangt. Det er ikke fritt frem, og det har aldri vært fritt frem, slik Knudsen påstår. Med regjeringens historiske innstramming, blir dette nåløyet nå enda trangere.

Dessuten ville et enkelt søk på nettet fortalt ham at det kun finnes ett eneste eksempel i Norge, Raudfjell i Tromsø, hvor kommunen har vært negativ og vindparken likevel har fått tillatelse. Alle andre vindkraftutbygginger i Norge har på et tidspunkt hatt et kommunestyreflertall bak seg. Det finnes derimot 12 eksempler i nyere tid på at kommunen har sagt ja, og staten har sagt nei. Dette nevner Knudsen behendig ikke.

Han er bekymret for at turbinene blir høyere. Hvorfor? Høyere turbiner betyr færre turbiner. Det er fordi konsesjonene gis på effekt. Større turbiner betyr at man trenger færre av dem. Høyere turbiner gjør turbinene tryggere for fugler som ikke flyr så høyt, blant annet den truede hubroen.

Videre irriterer han seg over at vindkraft har utenlandske eiere. Hva er svaret hans? Burde turbinene nasjonaliseres? Burde de få økt skatt som kommer kommunene mer tilgode enn i dag?

Knudsens lodd er ikke å svare. FN sier, ifølge Knutsen, at det beste klimatiltaket er å la naturen være i fred. Dette tyder på at han umulig kan ha lest rapporten han mener å sitere.

FN er tydelig på at vindkraft sammenlagt er den minst skadelige energiproduksjonen som finnes. Vi trenger mye vindkraft når vi skal veksle ut forbrenning av fossil energi.

Vindkraftdebatten er krevende. Alle som ønsker å delta, bør ha som mål å bidra med mest mulig fakta.