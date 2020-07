Takk for alle innspill

Dere har gjort en fabelaktig innsats ved å demonstrere nettopp den systemiske rasismen som vi ønsker å stoppe.

Ingen har klart å besvare mitt spørsmål: Er dette maleriet et passende symbol å ha hengende bak ordføreren i et moderne demokratisk land, skriver Paul Richard Johannessen (MDG).

Debattinnlegg

Paul Richard Johannessen Bystyrerepresentant, MDG

Mitt forslag om å bytte ut maleriet «Rettferdighet» i bystyresalen har skapt mange reaksjoner, nå sist i et innlegg fra Henning Warloe (H) i BT 20. juni.

Det er behov for å utdype fakta. Inndelingen av mennesker i ulike raser i samfunnet er en sosial konstruksjon – noe vi har funnet på over tid, og som vår forståelse av verden fortsatt sitter litt fast i.

I USA har de brutale konsekvensene av systemisk rasisme nå blitt synlig for oss alle. Å ta et oppgjør med rasisme innebærer derfor å ta et oppgjør med våre etablerte sannheter.

Derfor spurte jeg om maleriet i Bergen bystyresal fortsatt er et passende symbol å ha hengende bak byens øverste politiske lederskap. Det er spektakulært, men har en visuelt språk som ikke helt er forenlig med våre verdier i et moderne og demokratisk land.

Forslaget ble ikke godt tatt imot.

Paul Richard Johannessen Foto: MDG

Først kom en ekspert fra Universitetet i Bergen som sa at maleriet ikke var rasistisk ment. Det var bestilt av et utelukkende mannlig lederskap, som ønsket et symbol for hva de sto for. Det var et politisk verk fra starten av, som skulle forestille og symbolisere rettferdighet i forhold til både Gud og kongens lover.

Bestillingen ble gjort i en tid da Norge delvis var med i Europas imperialistiske marsj gjennom verden, og blant annet drev butikk ved å selge andre mennesker.

Sosialantropolog Sindre Bangstad skriver at «det er opplagt at fremveksten av sekulære vitenskaper i opplysningstiden er ett av de sentrale vilkårene for fremveksten av moderne «rase»-begreper og rasisme.»

Rasisme vokste frem som et livssyn på den tiden.

Jeg fikk klar beskjed fra Jens Kihl: «Til deg som er kvit lokalpolitikar: Det er ikkje du som skal vere sentrum i debatten akkurat no.» Når majoriteten som har alt å vinne og ingenting å tape på strukturell rasisme, ikke skal mene noe, hva skjer da? Ingenting.

Jeg er også innvandrer i Norge, og heldig nok til å kunne bevege meg fritt i både et helnorsk miljø og blant innvandrere med annen etnisk bakgrunn. Det gir meg en erfaring og forståelse jeg selvfølgelig skal benytte meg av som folkevalgt. Det er forresten maleriet jeg ønsker å fokusere på, ikke meg selv.

Warloe betegner forslaget mitt som en «litt hjelpeløs, men sikkert velment» form for sensur. Forslaget mitt er nemlig å flytte maleriet ut av en politisk kontekst og til et museum hvor det kan vises frem og gjøres mer tilgjengelig for offentligheten. På denne måten kan alle tolkninger gjennomgås og vurderes av den enkelte.

Hvordan i all verden er dette sensur?

Så på den ene siden må jeg sensurere meg selv, og ikke ha en mening om bildet. På den andre siden driver jeg med sensur ved å ønske bildet inn på museum. Takk for alle innspill, dere har gjort en fabelaktig innsats ved å demonstrere nettopp den systemiske rasismen som vi ønsker å stoppe.

Men ingen har klart å besvare mitt spørsmål: Er maleriet «Rettferdighet» et passende symbol å ha hengende bak ordføreren i et moderne demokratisk land?

Jeg mener at svaret er et åpenbart nei.