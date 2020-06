Jo, lykke kan måles

Faktisk kan det hjelpe oss til å få den type frihet som gir gode opplevelser.

Publisert Publisert Nå nettopp

Studier viser at folk som svarer høyt på lykkemål, smiler mer på bilder de legger ut på Facebook, skriver innsenderne. Illustrasjon: Arthimedes / Shutterstock / NTB scanpix

Debattinnlegg

Ragnhild Bang Nes Seniorforsker, FHI/forskningssenteret Promenta, UiO

Joar Vittersø Professor, UiT

Espen Røysamb Professor, leder for forskningssenteret Promenta, UiO

Per Bjørnar Grande spør i BT 30. mai betimelig hva som skal til for å bli lykkelig? Siden lykken etter hans mening handler om indre gleder og dyp følelse, er den også «nesten umulig å måle».

Vi har grublet på de samme spørsmålene og landet på en annen konklusjon.

For selv om lykken kan være vanskelig å måle, er det ikke umulig. Men det kommer litt an på hva vi mener med lykke. Og hva vi mener med å måle noe.

Ragnhild Bang Nes (fra v.), Joar Vittersø og Espen Røysamb Foto: Privat

Vi kan ikke fange den enkeltes helhetlige og sammensatte opplevelse med enkle måleinstrumenter.

Men om vi definerer lykke som opplevelse av indre glede og dyp mening, og tenker at man kan ha mer eller mindre av slike opplevelser, er vi kanskje på sporet av noe målbart?

En person kan oppleve at hun er lykkeligere i dag enn i går, eller at livet har en dypere mening nå enn for et år siden.

Her blir lykken ordnet langs en dimensjon fra lite til mye, og mange vil hevde at det er en form for måling. Denne lite til mye-dimensjonen kan fordeles på en skala, for eksempel fra en til fem, der en betyr veldig lite og fem betyr veldig mye.

Hvis det er et samsvar mellom indre opplevelser og disse tallene, har vi et slags måleinstrument for lykke. Selv om dette ikke er feilfri måling, tyder mye forskning på at en som svarer fire på denne skalaen, faktisk opplever mer glede enn når han svarer tre.

Les også Kvinne (40) er redd for å bli deprimert av ensomheten: – Det er som om all energi har forduftet

Et vanskeligere spørsmål handler om å sammenlikne svar fra ulike personer. Vi kan naturligvis ikke vite det helt sikkert, men står likevel ikke på bar bakke.

To mennesker som svarer det samme på en måling, er ikke nødvendigvis like lykkelige. Mye tyder likevel på at testene fanger opp noe genuint ved våre opplevelser, og at de derfor også kan brukes til å sammenlikne lykkenivået mellom folk.

Studier viser for eksempel at folk som svarer høyt på slike lykkemål, smiler mer på bilder de legger ut på Facebook og bruker flere positive ord når de skriver om livene sine. Vi kan også registrere forskjeller i hjerneaktivitet mellom folk som skårer høyt, og folk som skårer lavt.

Det er publisert flere tusen vitenskapelige artikler og bøker om lykkemåling og beslektede tema de siste 20 årene, og målemetodene har vist seg å være pålitelige. Så på spørsmålet om lykken kan måles, mener vi svaret er ja.

Les også Min lykkelige gate

Dette bringer oss over til et nærliggende spørsmål: Hvorfor bør lykke måles? Et viktig poeng er at måling gir oss viktig og nyttig kunnskap om mennesker og sentrale sider av livet og samfunnet.

FN definerer lykke som et fundamentalt menneskelig mål, og mange anser lykken som politikkens overordnede mål. I et slikt perspektiv kan måling av lykke bidra til å skape bedre samfunn og lykkelige liv.

Vi er derfor uenige med Grande når han hevder at «i det som ikke kan måles, ligger imidlertid en frihet til å gå sine egne veier. Det er noe de klokeste til alle tider har skjønt».

Tvert imot kan en blanding av klokskap og gode målemetoder hjelpe oss til å få den type frihet som gir gode opplevelser.

Les også Slik endrer koronakrisen amerikanerne

Den svenske statsministeren Tage Erlander sa engang at politikernes oppgave er å bygge dansegulv, slik at enkeltmenneskene kan få danse sine egne liv. Men for å få delene i dansegulvet til å passe godt sammen, trenger vi gode målinger.

For eksempel, blir livene våre bedre om dansegulvet består av et rettferdig skattesystem? Studier tyder på at lykken går opp med økt progressiv beskatning, spesielt for dem som ikke er veldig rike – og hvis skattepengene går til velferdstiltak som kommer alle til gode.

For mange av antikkens filosofer var lykken et objektivt og normativt fenomen. For Aristoteles handlet den om å leve i pakt med dyder som mot, måtehold og praktisk visdom.

Hvis vi spør folk i dag om hva lykken består av, er overraskende mange enige med Aristoteles, og svarer at lykke ikke primært handler om indre tilstander.

I så fall er det behov for å studere et utvidet lykkebegrep. og å fortsette utviklingen av gode målemetoder.