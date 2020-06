Ta Torget tilbake, bergensere

Turistene må bli skrekkelig skuffet når de bare møter hverandre og død fisk.

Publisert Publisert Nå nettopp

Torget i Bergen skal være borgernes felleseie, men er nå blitt så dyrt at bare de som selger mat til turistene, har råd til å stå der, skriver innsenderen. Foto: Arkiv

Debattinnlegg

Anne K. Irgens Bergenser og landskapsarkitekt

Anne K. Irgens Foto: Privat

I Bergen har Rekoringen treff flere ganger i måneden på parkeringsplassene til Ikea, Kiwi i Fyllingsdalen og Skjold kirke.

Gjennom Rekoringen kan du kjøpe varer rett fra bonden eller produsenten, uten mellomledd. De tjener mer, og vi får varene billigere enn i butikken. Akkurat som på Torget i gamle dager.

I min barndom og frem til slutten av 1980-tallet, var Torget i Bergen en slags Rekoring. Vi kjøpte kål fra bonden på Berland, fisk og krabbe fra båter som lå til kai, og blomster fra Dagfinn Lyngbø sin barndomsgård på Askøy.

De som hadde noe å selge, kom til Torget med de enkle bodene sine. Vi fikk mange hyggelige samtaler om livet og produktene, og maten smakte ekstra godt siden du visste hvem som hadde laget den.

Både bonden og vi fikk mer for pengene.

Torget skal være byens hjerte, dit borgerne kommer for å kjøpe og selge, eller bare for å treffes, skriver innsenderen. Foto: Birkhaug og Omdal (arkiv)

Mens Rekoringen selger varene sine på parkeringsplasser i suburbia, står torget i Bergen sentrum tomt. Selvfølgelig på grunn av korona og alle turistene som ikke lenger kommer til Bergen for å se på Fisketorget.

Men er ikke dette rart?

Torget skal være byens hjerte, dit borgerne kommer for å kjøpe og selge, eller bare for å treffes. Borgernes felleseie som alle skal bruke, og som holder liv i byen, men som nå er blitt så dyrt at bare de som selger mat til turistene, har råd til å stå der.

Hvem har bestemt dette? Er det en politisk beslutning at Torget ikke er vårt lenger, men turistene sitt? Eller rettere – de som selger varer til turistene.

Turistene kommer til fisketorget for å oppleve det genuine Bergen. De må bli skrekkelig skuffet når de bare møter hverandre og død fisk.

Nå da Torget allikevel står tomt, er tiden inne for å få Torget tilbake til bergenseren. Og de første torgselgerne kan være organisert via Rekoringen.