Dramatisk for Troldhaugen

Hvis Kode reduserer komponisthjemmenes status, vil det utvilsomt vekke bestyrtelse.

Troldhaugen har i mine øyne verdensarvaktig betydning, skriver Audun Kayser. Foto: Helge Sunde (arkiv)

Debattinnlegg

Audun Kayser Intendant på Troldhaugen 1978–1990

Det er trist, oppsiktsvekkende og dramatisk at Kode-ledelsen for tiden synes å være i ferd med å avvikle begrepet «komponisthjem» som eget spesialfelt.

Staben på Troldhaugen, Lysøen og Siljustøl blir i disse dager beordret til å pakke sammen, rømme kontorene og flytte til Kode sine administrative lokaler i byen, bokstavelig talt milevis fra begivenhetenes sentrum.

Viktige funksjoner ved hjemmene styres nå mer og mer av personale med liten kompetanse og erfaring fra fagfeltet.

Litt historikk: Gjennom snart hundre år, helt siden Troldhaugens villa ble åpnet som et offentlig museum i 1928, har stedet utviklet seg til å bli et nasjonalt og internasjonalt kraftsenter for å ivareta komponistens livsverk.

Da Troldsalen ble realisert i 1985, eksploderte aktivitetene og konserttilbudet. De siste årene har museet årlig arrangert nær 500 konserter, fordelt på offentlige og private, gjerne turistorienterte konserter.

Ingen konsertarena i Norge er i nærheten av å ha samme aktivitetsnivå.

Audun Kayser var intendant på Troldhaugen fra 1978 til 1990. Foto: Privat

Troldhaugen har alltid fremstått som et ikonisk symbol på slitestyrken og livskraften i Griegs musikk. Omtrent 75.000 valfarter årlig til stedet, og svært mange av disse er genuint opptatt av komponisten.

At den levende musikken, Griegs egne toner, er den aller viktigste museumsgjenstand som kan oppleves på stedet, er ikke å ta for hardt i.

Utallige tilbakemeldinger fra publikum bekrefter dette.

Det finnes en del komponisthjem i verden, men de fleste er tomme skall. Svært få er bevart og blir presentert slik de fremsto i komponistens levetid.

Troldhaugen, og for den del Lysøen og Siljustøl med sine genuine og opprinnelige miljø, regelmessig fylt av levende musikk, er i mine øyne steder av verdensarvaktig betydning.

Pandemien har så langt umuliggjort normal drift og tradisjonelle aktiviteter i inneværende sesong. Alle forstår dette.

Samtidig indikerer utviklingen av covid-19 at stedet nå burde gis mulighet for å åpne for en mer offensiv konsertsatsing allerede denne sommeren, parallelt med forberedelser til mer vanlig drift fra neste sesong.

Hvis Kode mener alvor med sine pågående og omfattende organisatoriske endringer, og dermed reduserer hjemmenes status, vil dette utvilsomt vekke lokal, nasjonal og internasjonal bestyrtelse.

Mange vil se med bekymring på en utvikling der kompetansen forsvinner fysisk fra museet, og opplevelsen under et besøk reduseres.

Kanskje er tiden moden for å stille spørsmål om hvorvidt ordningen med Kode som administrator for Troldhaugen og de øvrige komponisthjemmene, er liv laga i fremtiden.

Muligens kan det hevdes at hjemmene, og dermed publikum, ville være bedre tjent med en annen styringsmodell.

Slik svarer Haakon Thuestad, strategi- og kommunikasjonsdirektør i Kode, på kritikken:

Komponisthjemmene i Kode Kunstmuseer og komponisthjem er på ingen måte under avvikling, tvert imot. Siden Kode ble ett museum i 2007, har administrasjonen vært spredt på ulike steder. De fleste har sittet på Lysverket i sentrum og noen på Troldhaugen.

I fjor høst ble kontorene våre i Lysverket stengt på dagen på grunn av asbest, og nå samler vi hele administrasjonen på ett sted, med kontorplass til alle i nye lokaler i Aasegården i Bergen sentrum.

Samtidig vil flere av dem som nå også får kontorplass i sentrum, fortsatt ha sitt arbeidssted på Troldhaugen noen dager i uken. Dette er ganske udramatisk, og å fremstille det som en avvikling av komponisthjemmene, er direkte feil.

Museumsbygget på Troldhaugen, som ble bygget på midten av 1990-tallet, er trangt og trenger bedre publikumsfasiliteter. Derfor skal vi også igangsette et arbeid for å finne ut hvordan vi kan utnytte bygget på en måte som gir en bedre opplevelse for publikum.

For å sikre at tilbudet ved våre komponisthjem i fremtiden er best mulig, mener vi det vil gi et bedre, ikke dårligere, tilbud å samle fagkompetansen vår, for å sikre best mulig samarbeid på tvers av fagfeltene.

Alle som driver med publikumskontakt, drift og vedlikehold, vil selvsagt fremdeles være på Troldhaugen hver dag.

Både komponisthjemmene og kunstmuseene i Kode skal fortsatt levere fantastiske musikk- og kunstopplevelser til bergensere og besøkende, selv om vi nå også har kontorplass til alle i Bergen sentrum.