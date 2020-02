Mange har nok med å mestre livet

Orden- og atferdskarakterer kan føre til forhåndsdømming.

BELASTNING: Norske barn bør slippe å få karakterer i orden og oppførsel, mener innsenderen. Foto: NTB Scanpix (illustrasjonsfoto)

Debattinnlegg

Christine Nesse Barnehagelærer og mor

Patrick Løvenholdt skriver i BT 31. januar at skolehverdagen ikke skal være stressfri, og peker på at Fremskrittspartiet ønsker å innføre karakterer i orden og oppførsel fra tredje klasse på barneskolen.

Jeg tolker dette som at han mener ansvaret for god orden og oppførsel ligger hos elevene selv, og at enhver form for uønsket oppførsel skal betegnes som slurv, ulydighet eller sløvhet.

Dersom man i dag står i fare for å få nedsatt karakter, skal det sendes et varsel til foreldrene, som da får muligheten til å ta grep. I noen tilfeller er nok dette en grei løsning. Men hva med de barna som ikke har trygge rammer rundt seg, og voksne som følger opp?

Hva så med de barna som går gjennom ulike livskriser som følge av skilsmisse, samlivsbrudd eller andre traumer?

Christine Nesse Foto: Privat

Kanskje blir barnet mobbet eller utestengt, og har mer enn nok med å mestre livet. Jeg mener det er utrolig naivt å tenke at alle barn til enhver tid har omsorgspersoner rundt seg for å støtte dem gjennom stress.

Å legge ekstra press på en tredjeklassing på barneskolen, i form av karakterer i orden og oppførsel, kan etter min mening bli en ekstra belastning.

Videre skriver Løvenholdt at slike karakterer kan være viktige for fremtidig jobb. Ønsker vi et samfunn der en nedsatt karakter i orden og oppførsel fra tredje klasse skal begrense jobbmuligheter seinere i livet?

Det innebærer at alle som møter utfordringer i barndommen, ikke bare skal håndtere disse, men i tillegg stigmatiseres og starte på minussiden i forhold til andre. De som har endret en negativ utvikling til det positive, kan dermed måtte jobbe mot et forhåndsdømt inntrykk.

Det virker også som Løvenholdt tror at disse karakterene er eneste måte sikre ønsket orden og oppførsel. Jeg mener lærerne skal følge opp elevenes orden og oppførsel i samarbeid med foreldrene, uten å forevige resultatet på et papir.

Traumatiske opplevelser som skilsmisse eller mobbing kan være svært belastende for barn. Det som avgjør om stresset er tolerabelt for barna, er om de støttes av trygge omsorgspersoner. Å legge ekstra press på en tredjeklassing i form av karakterer i orden og oppførsel, er etter min mening en belastning som ikke er hensiktsmessig.

