Ølbokser og spritflasker på villspor tar dyreliv.

Innsenderen er overrasket over at miljøbevisste ungdomsparti vil tillate pils i parken, uten å tenke på forsøplingsfaren det medfører. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Marit Barene Generalsekretær Edru Livsstil

Glassflasker bruker over en million år på å bli nedbrutt i naturen, og i mellomtiden utgjør de sjenerende glasskår, som dyr kan skjære seg på.

En ølboks kan bruke 200 år på å bli så nedbrutt at den ikke lenger syns. Men bare fordi den ikke lenger syns, betyr det ikke at den ikke er der. Bitene blir bare så små at vi ikke ser dem.

12. mai fortalte NRK om bonden Geir Freddy Toftaker, som måtte nødslakte fem kyr etter at biter av aluminiumsbokser havnet i fôret. For Toftakers kyr har skaden allerede skjedd, men hvor mye unødvendig lidelse vil det bli i fremtiden, om ingenting gjøres?

Ligger ansvaret hos individene som forsøpler, politikerne som ikke kommer med gode tiltak, eller er det noe i drikkevarene som inntas?

I lys av dette, er det forunderlig å være tilskuer til et økende press fra ungdomspolitikere som ønsker å tillate alkoholdrikking i parker. Tomme aluminiumsbokser kan tas av vinden og havne på avveie, men glasskår og bokser er også sjenerende og et problem der og da.

Å tillate nok en arena for inntak av alkohol er ikke veien å gå. Det er rart at miljøbevisste ungdomspartier som Unge Venstre, Sosialistisk Ungdom og Oslo Grønn Ungdom, har tatt til orde for å åpne for alkohol i parkene.

Politikerne må heller tenke på den forhøyede risikoen for forsøpling, og konsekvensene av det, før de gir tillatelser. De burde heller gjeninnføre panten på glassflasker, øke den generelle panten og jobbe for en fellesnordisk ordning.