Helsestasjonene når ikke godt nok ut til gutter

Det er på tide at Bergen kommune oppdaterer tilbudet sitt.

Mona Sharma Legestudent

Søndag 9. august skriver Anette Arneberg et debattinnlegg i Bergens Tidende om å gjøre testing av klamydia lettere ved å forbedre ungdomshelsestasjonene. Utvidede aldersgrenser og selvtesting blir nevnt som forslag.

Jeg sier meg enig i noe av det som blir skrevet i debattinnlegget, men mener likevel at løsningen på å redusere antall smittetilfeller ikke ligger i en utvidelse av aldersgrense, eller selvtesting ved helsestasjonene, men snarere i å oppgradere tilbudet, slik at det når ut til gutter i større grad.

Helsestasjon for ungdom er mest brukt av jenter. Datamateriale fra 2017 viser at det er nesten tre ganger flere jenter på siste året på videregående skole som benytter seg av tjenesten, sammenliknet med gutter på samme klassetrinn. At helsestasjonene også når ut til gutter, er selvsagt vesentlig for å redusere smittemønsteret blant ungdommer.

Undersøkelser viser også at tre ganger flere jenter enn gutter tester seg for klamydia, men at det er en høyere prosentandel av positive tilfeller blant gutter, når det er justert for kjønn. Dermed ville man fange opp flere positive smittetilfeller dersom flere gutter oppsøker helsestasjoner.

I henhold til Helsedirektoratets anbefalinger bør alle ungdomshelsestasjoner vurdere å sette i gang tiltak for å nå gutter i større grad. Oslo utmerker seg når det gjelder hvilke tiltak de har satt i verk for å nå guttene. For eksempel har Oslo kommune en egen helsestasjon for gutter, som utelukkende er bemannet med mannlige ansatte.

I Bergen kommune har man satt i verk færre og langt enklere tiltak for å nå gutter. For eksempel er det en egen kø for gutter ved en av byens helsestasjoner. Dette fremstår som eneste hovedtiltak på dette området.

Det er på tide at Bergen kommune oppdaterer sitt helsestasjonstilbud, slik at de også når ut til gutter.