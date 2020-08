Trenger vi virkelig å finne syndebukker?

Folk som er raske til å dømme andre, burde heller se seg selv i speilet.

Maria Holtan Nykås foreslår at vi legger ned stridsøksen og konsentrerer oss om hva vi selv kan gjøre for å hindre smittespredning. Foto: Privat

Maria Holtan Nykås Student i medievitenskap, UiB

I det siste har det flommet over av illsinte kommentarfelt fylt med vrede over de festglade studentene i byen. Det er nemlig deres feil at smittetallene nå blomstrer opp igjen til mars- og aprilhøyder.

Er du ny student i byen, bør du egentlig bare holde deg hjemme (noe de fleste nå egentlig burde gjøre uansett, uavhengig av aldersgruppe). Men du som er ny student, er i en virkelig utsatt hatgruppe for tiden.

Er det ikke folk som kjefter på deg i et kommentarfelt på Facebook, eller slenger ut en kommentar på gaten, får du sannelig kjeft fra høyere hold. Regjeringen har vært ute og kjeftet, også.

Har de grunn til å kjefte? Ja. Det er fullstendig uansvarlig å storme fra fest til fest midt i oppblomstringen av en dødelig pandemi. Det skjønner jo alle. Men det som derimot ikke er riktig, er å skylde kun på studentene.

Mens regjeringen på den ene siden «kjefter» på studenter og unge, er det fortsatt lov med utenlandsreiser. De vil ikke at folk skal reise, men det er heller ikke forbudt.

Statsminister Erna Solberg (H) sa på en pressekonferanse onsdag formiddag at du «kjører ikke på gult lys». Problemet er at det er nettopp det folk gjør. De kjører på gult lys, og de reiser. Gud forby om den planten i leiligheten i Spania ikke får nok vann. Et gult lys skal ikke stoppe en ivrig nordmann i jakten på flybilletter.

Det blir en smule dumt å si at andre må skjerpe seg, når man selv er ansvarlig for grenseåpningen. Med en gang landet ble åpnet igjen, var folk raske som lynet med å reise utenlands. Dersom regjeringen ikke hadde åpnet opp, hadde vi heller ikke hatt en nåværende situasjon med studentsmitte.

En rekke land har derimot nå blitt røde igjen. Og dersom du kommer hjem etter lørdag, må du i karantene. Når et fly lander og folk er lettet og i overkant fornøyde med å slippe karantene, er det ikke akkurat overraskende at smittetallene øker.

Jeg vedder på at de folkene som nå skal kjeppjage og legge skyld på andre for smitteøkningen, er de samme som sender dødelige blikk dersom du lager den minste hostelyd i offentligheten.

Jeg skjønner at alle blir redde i en slik tid vi er inne i nå. Men trenger vi virkelig å kaste andre grupper under bussen? Trenger vi å finne syndebukker? Folk som er raske til å dømme andre, burde heller se seg selv i speilet.

Skal vi ikke heller legge ned stridsøksen, og fokusere på oss selv og hva vi kan gjøre for å forhindre smittespredning?

Alle må ta ansvar. Ikke bare eldre. Ikke bare studenter. Ikke bare regjeringen. Ikke bare jeg. Og ikke bare du. Sammen må vi ta ansvar.