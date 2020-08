Menyen på norsk, takk!

Med våre engelskkunnskaper fra gymnaset, var det umulig å tolke alt som sto på menyen.

Thea Økland Nyborg, Bergen

Det protesteres mot vindmøller og elsparkesykler, og jeg er slett ikke uenig. Ja, vi tar til orde for mange saker vi ikke liker, men få står opp for språket vårt, som blir spist opp av andre språk. Mest engelsk.

Tidligere har jeg hatt et debattinnlegg i BT om engelsktalende kelnere på restauranter her til lands. Nå vil jeg ta for meg engelske menyer, også, noe jeg opplevde da vi var ute for å hygge oss lørdag på en restaurant i Bergen.

Det var både engelsktalende kelnere og engelsk meny. Med våre engelskkunnskaper fra gymnaset, var det umulig å tolke alt som sto på menyen. Dermed gikk det nok flere gode retter forbi oss.

Kelneren kunne heller ikke hjelpe til, da vedkommende snakket kun engelsk. Hvor blir servicen av da?

Mattilsynet har ansvar for at restauranter følger retningslinjer for hygiene og liknende. Burde ikke tilsynet også påse at menyen finnes på norsk, slik at vi som kunder vet hva vi bestiller og spiser?

Rett er rett. Maten vi til slutt bestilte, var utmerket. Men vi brukte unødvendig lang tid på å finne ut hva matrettene inneholdt, og når man først skal ut å spise og betale dyrt, er det hyggelig å vite hva man får på tallerken.

Kanskje Mattilsynet burde få en ny oppgave med å påse at menyene finnes på norsk i tillegg til engelsk?

For det er jo ikke meningen at engelsktalende kun skal lese menyen på norsk. Det er jo ikke god service.