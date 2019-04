Lær de unge å håndtere økonomi

DEBATT: Jeg tror ingen vil at noen skal ende opp i luksusfellen.

UHELDIGE: Noen av oss unge voksne er heldige som har foreldre som har lært oss om privatøkonomi før vi forlater redet. Dessverre er det ikke slik for alle, skriver innsender. Foto: NTB scanpix

Susanne Ulven Børsum Fylkesstyremedlem i Hordaland Unge Høyre

Vi unge voksne hadde i 2017 en samlet inkassogjeld på hele 235 millioner kroner, en økning med 50 prosent fra 2016. Det er grunn til bekymring.

Vi skal forholde oss til økonomi hele livet. Skakkjøring av økonomien tidlig i voksenlivet vil gi oss et uheldig økonomisk utgangspunkt. På grunn av teknologiutviklingen og reklamer om for eksempel «kjøp nå, betal om seks måneder», er unge voksne utsatt for risiko. Det kommer flere og flere økonomiske fristelser, og vi må derfor fra tidlig alder lære oss å håndtere vår egen økonomi.

Jeg husker det var en stor økonomisk overgang å flytte ut fra pikerommet og plutselig stå på egne ben. Overgangen til å måtte betale husleie, strøm, mat og fritidsaktiviteter selv, var brå. Jeg var den som sto til ansvar for alt.

Noen av oss unge voksne er heldige som har foreldre som har lært oss om privatøkonomi før vi forlater redet. Dessverre er det ikke slik for alle. Dermed er det forståelig at det for noen vil kunne gå fullstendig skeis. Flere kan til og med ende opp i den såkalte luksusfellen. Det er bra at personlig økonomi kommer tverrfaglig inn i lærerplanen fra 2020.

Jo tidligere vi får det inn, jo bedre. Det er viktig å forberede unge på det økonomiske ansvaret de får når voksenlivet møter dem. Ellers kan vi risikere en hel generasjon med gjelds- og inkassoproblemer.

Susanne Ulven Børsum Foto: Privat

Det er fint at personlig økonomi kommer inn i lærerplanen, men en oppfordring til foreldre som har unge som skal ut av redet etter sommeren: Ta grep, og snakk med dem om personlig økonomi. Jeg tror ingen vil at noen skal ende opp i luksusfellen.

Personlig økonomi skal inn i lærerplanen, men foreldre må ta personlig økonomi blant unge på alvor. Sammen gjør vi Norge bedre!

