Venstresiden svekker politiets tillit

Politikere skal ikke være med å skape mistillit til politiet.

Publisert Publisert Nå nettopp

Jeg støtter på ingen måte Sian, men jeg støtter deres rett til å ytre seg på lik linje med alle andre, skriver stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp). Foto: Rune Sævig (arkiv)

Debattinnlegg

Silje Hjemdal Stortingsrepresentant Frp

Etter opptøyene i Bergen i helgen valgte enkelte politikere fra venstresiden å

kritisere politiet for håndteringen av de voldelige demonstrantene. Det er skremmende at byens ledende politikere har en slik holdning overfor dem som opprettholder lov og orden.

Angrep på politiet av politikere svekker tilliten til politiet, myndigheten til politiet svekkes, og det gis aksept for voldelige demonstrasjoner.

Vi har sett det i USA, hvor enkelte har tatt til orde for å gi mindre økonomisk støtte til politiet i etterkant av George Floyd-arrestasjonen, som dessverre endte med dødelig utfall. Politiet i USA har blitt angrepet, noen drept og mistet tillit etter uttalelser om at politiet må «defundes».

Det er sterkt alarmerende at politikere her til lands bidrar til å svekke politiets integritet ved å kritisere dem for å opprettholde lov og orden.

Les også SV-politiker: – Politiet var dårlig forberedt og overreagerte

Ytringsfrihet og retten til å ytre seg, skal forsvares uansett om man er enig eller uenig ibudskapet. Jeg støtter på ingen måte Sian, men deres rett til å ytre seg på lik linje med alle andre. Vi får et svært farligsamfunn dersom ytringsfriheten blir satt på prøve.

Tiden er ikke inne for å kritisere politiet, men heller takke dem for å sikre at man trygt kan si det man mener, hvor og når man vil. Metodene politiet har brukt er ufarlige, og nødvendig for å opprettholde lov og orden.



Det er skremmende at politiet blir angrepet og kastet stein på. Det er en oppførsel som må slås hardt ned på. Svenske tilstander hører ikke hjemme i Norge, eller Bergen.

Videre mener jeg regjeringen bør ta tydelig standpunkt og stå opp for politiet når de blir kritisert for å gjøre jobben sin. Men fra regjeringshold har det vært helt stille.

Bergen er hjembyen til justisminister Monica Mæland (H). Støtter hun voldelige demonstranter eller politiet som er underlagt hennes departement? Det mener jeg er et betimelig spørsmål, all den tid regjeringen ikke står opp for politiet.

Min oppfordring til politikere og folk flest, når du ser en politimann eller politikvinne, stopp opp og si to vakre ord: tusen takk.