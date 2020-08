Misvisende om testtall i BT

BTs førsteside 26. august fremsetter en påstand om at byrådet og legevaktsjefen opererer med ulike testtall. Det stemmer ikke.



Helsebyråd Beate Husa (bildet) og legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen avviser at de opererer med ulike tall for testkapasiteten i Bergen. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Debattinnlegg

Beate Husa Byråd for eldre, helse og frivillighet (KrF)

Dagrun Waag Linchausen Sjef for Bergen legevakt

Testtallene i Bergen kommune blir daglig rapportert fra legevakten til byrådsavdelingen, og byrådet har lagt frem en politisk sak om testkapasitet basert på tall som er kvalitetssikret av Etat for helsetjenester og legevaktsjefen.

Byrådet og legevaktsjefen er enige om at Bergen kommune de siste syv dagene testet 2,4 prosent av befolkningen (6 741 personer). Men den reelle testkapasiteten er på 3,3 prosent (9.500 personer). Dette kunne vi oppnådd hvis alle kom til avtalt time på legevakten og det var flere som ville testet seg på Flesland.

Videre har Bergen en potensiell testkapasitet på 4,2 prosent (12.000 personer). Det kan oppnås ved økt bemanning og lengre åpningstid på teststasjonen på Laksevåg.

Forventningen fra helsedirektoratet er at kommunene har en testkapasitet på 1,5 prosent. Bergen kommune ligger betydelig over dette. I tillegg bes vi om å raskt kunne øke denne dersom vi får en ny stor smittebølge i Norge. Det skal vi klare. Vi ønsker at alle bergenserne som mistenker smitte skal få teste seg, og vi er glade for at mange gjør det. Derfor er det vårt klare mål at ingen skal

måtte vente i kø. Vi jobber med konkrete lokasjoner for en ny teststasjon, og vi har også åpnet teststasjon for reisende som kommer til Bergen Havn med danskebåten og Hurtigruten. I tillegg utvider vi åpningstider på Laksevåg teststasjon senest onsdag 2. september.

Legevakten gjør et svært omfattende arbeid med å teste byens innbyggere. På kort tid har flere nye testtilbud blitt opprettet, og det jobbes på spreng for å skaffe bemanning til ytterligere utvidelse. Byrådet er imponert over innsatsen som legges ned.