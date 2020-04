FNB kunne sikret et priskutt i ytre bompengering, men lot være

Viljen til kompromiss var mangelvare fra flere parti, og FNB må selv ta del av ansvaret.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger har seg selv å takke for manglende kutt i ytre bomring, som her i Åsane, skriver innsender Geir Steinar Dale (Ap).

Debattinnlegg

Geir Steinar Dale Leder i utvalg for Miljø og byutvikling, Arbeiderpartiet

Rolf Erik Scott fra FNB skriver i et debattinnlegg at byrådet straffer koronaheltene med bompenger. Innlegget er mildt sagt ganske oppsiktsvekkende, og særlig når nettopp FNB selv må ta sin del av ansvaret for utfallet i saken.

I valgkampen i fjor fremmet regjeringen et kompromiss inn i byvekstavtalene, der de store byene skulle få ekstra støtte til kollektivtilbudet tilsvarende kuttene i bompenger.

Bergen kan få 55 millioner ekstra kollektivkroner mot at vi også kutter 55 millioner i bompenger. Vi får ikke det ene uten det andre. Derfor ble det på onsdag opp til bystyret i Bergen å bestemme seg for hvordan det skulle kuttes i bompengene.

Geir Steinar Dale (Ap)

Byrådet, med MDG, Ap, KrF og Venstre ville bruke de 55 statlige millionene å kutte prisene i ytre bomring. Det tilsvarer en reduksjon på åtte prosent for alle bilister i ytre bomring. Det var vår foretrukne løsning, og den byrådspartiene jobbet for å skaffe flertall om.

Som utvalgsleder har jeg flere ganger vært i kontakt med FNB om forslaget, og dersom FNB hadde stemt for forslaget, ville det fått flertall i bystyret. Folkeaksjonen nei til mer bompenger kunne sikret et priskutt i ytre bompengering, men lot være.

Det er forunderlig at et parti som har gått til valg ikke engang vil stemme subsidiært (stemme på sitt eget foretrukne forslag først, for så å stemme et annet forslag i tillegg for å sikre et flertall, for det som er nest beste alternativ). I stedet må nå FNB ta ansvar for at det endte som det gjorde.

Viljen til kompromiss om en løsning var mangelvare fra flere parti, og i stedet for å påvirke utfall på politikken, må FNB selv ta del av ansvaret for å ikke ville påvirke utfallet.

I stedet endte det med et kompromiss med SV, som ikke ønsket et flatt kutt til alle bilister i ytre bomring, men et kutt for elbilistene. Prisen for å ikke ende med et flertall i saken var for høy å betale, og som ansvarlig parti må en evne å gå med på kompromiss som ikke nødvendigvis gir oss det mest foretrukne alternativet.

Vi kunne ikke sette hele byvekstavtalen i spill.

Det er flere ting som har vært oppsiktsvekkende med denne saken. Det ene er den total manglende viljen til å ville ta ansvar for å ikke bare sikre store ekstramidler for Bergen, men hele byvekstavtalen, fra alle parti utenom byrådspartiene og Senterpartiet.

Det andre er at det er rimelig spesielt at et parti som FNB, som er helt og holdent er fundert på motstand mot bompenger i realiteten har stemt imot en generell reduksjon av bompenger for bergenserne. Der har de utelukkende seg selv å takke.