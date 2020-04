Helsevesenets frontlinje trenger mer enn applaus

Lønnsøkning sikrer helsevesenets fremtid.

Hvorfor skal sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere tjene så dårlig, spør Stina Porsvoll. Foto: Privat

Debattinnlegg

Stina Porsvoll Student

Mens store deler av Norge har hjemmekontor, er permittert eller sitter i karantene, møter 350.000 på jobb hver dag i det norske helsevesenet, for å stanse smitte og pleie de syke.

Helsevesenet vårt er den absolutte frontlinjen under den pågående pandemien. Leger, sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere står på døgnet rundt.

Kapasiteten er snart sprengt – og verre kan det bli. Hver dag

utsetter helsepersonell seg for smitte for å lege og pleie våre nærmeste, og til gjengjeld klapper vi for dem.

#Helenorgeklapper og #viklapperfor trender på sosiale medier, og VG har laget en funksjon i nettavisen sin, der man kan klappe virtuelt for hverdagsheltene våre.

Minst 300.000 har hittil vist sin støtte på den måten, men selv om helsepersonellet vårt fortjener all klapp og ros de kan få i denne situasjonen, er det ikke nok.

Fri fagbevegelse har laget en liste over lønn i de ulike yrkene. Der ligger sykepleiere på 149. plass, vernepleiere på 157. plass og helsefagarbeidere på 227. plass.

Disse faggruppene er grunnpilarene i helsevesenet og frontlinjen i enhver krisesituasjon, så hvorfor skal de tjene så dårlig?

Hver dag utsetter ansatte i helsevesenet seg for risiko, både i form av smitte og yrkesskader, og det i kombinasjon med å jobbe til alle døgnets tider – med en lønn som ikke harmonerer.

Det er en grunn til at en femtedel av alle sykepleiere bytter yrke innen sine første ti år.

Sykepleiermangelen er alt stor, og flukten fra yrket blir ikke mindre, og da er det nødvendig med en lønnsøkning for å sikre helsevesenets fremtid.

For om det er én ting den nåværende situasjonen viser oss, så er det at vi ikke klarer oss uten et velfungerende helsevesen.