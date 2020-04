All grunn til å stole på sentrale helseråd

Når vi nå har fått konkrete holdepunkt for at Norge har tatt et godt grep om situasjonen, må vi solidarisk følge opp videre tiltak.

Assisterende fagdirektør i Helse Vest RHF, Ola Jøsendal, hyller folket, helsetjenesten og myndighetene for å håndtere pandemien på en god måte. Foto: Tor Høvik

Ola Jøsendal Assisterende fagdirektør i Helse Vest RHF

Gjennom veldig mange år har klinikere og analytikere i Helse Vest gjort en grundig og nøysommelig jobb med å dokumentere, kategorisere og analysere informasjon. Da covid-19-epidemien kom til landet, var det derfor mulig å følge utviklingen av epidemien svært nøye.

Våre tall tyder på at det er i størrelsesorden 10.000 til 15.000 som er smittet i vår helseregion. Den siste uken har det nesten ikke kommet nye innleggelser med bekreftet smitte.

Det betyr at smittespredningen omtrent stoppet opp for cirka to uker siden.

Analyser for Helseregion vest tyder på at smittespredningen ble noe redusert i dagene før 12. mars, altså noe før regjeringen brukte «storsleggen» på tiltakssiden. Dette kan sannsynligvis tolkes som et tegn på at et betydelig antall innbyggere begynte å endre atferd, for å redusere faren for smitte. Det er et godt tegn, og tommel opp for de mange som endret atferd allerede da.

Analysene tyder også på at det ble en nokså umiddelbar og markert endring i smittespredningen etter regjeringens omfattende vedtak 12. mars; et vedtak omtalt i ettertid som «shut-down». Det var en forventning om at spredningen av smitte skulle bli vesentlig redusert etter denne datoen.

Folk flest har i svært stor grad spilt på lag med helsemyndighetene. I helseregionen i vest er det ikke noe som peker i retning av en situasjon som vil komme ut av kontroll de nærmeste ukene, uten at det er noen garanti, selvsagt.

Alle tall tyder også på at evnen til å håndtere epidemien er betydelig i primærhelsetjenesten her vestpå. Dette utgjør en solid buffer for sykehusene.

I Italia innlegges i størrelsesorden ti prosent av dem som blir syke av covid-19-epidemien i sykehus, i Norge er størrelsesorden tre prosent.

Det kan skyldes at folk flest har økt innsatsen for egenpleie, og dermed også redusert belastningen for primærhelsetjenesten og sykehusene. Her spiller regjeringen, helsemyndighetene, helsetjenestene og folket på lag.

Det er det all grunn til å glede seg over.

Regjeringen bygger selvsagt sine vurderinger på et tett samarbeid med sentrale helsemyndigheter som Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Det tette samarbeidet gir gode resultater det er all grunn til å følge opp lojalt for oss alle. Ett nylig eksempel er rådet om de særlige tiltakene overfor risikoutsatte grupper, som de med alvorlig hjerte- og karsykdom, diabetes, lungesykdommer og kreft.

Anbefalingen er at pasientene i de risikoutsatte gruppene er svært nøye med å etterleve anbefalingene for karantene, og kanskje også vurdere isolasjon. Det vil i vesentlig grad ta ned risikoen for massiv tilstrømming av svært syke covid-19 -pasienter til våre sykehus, og samtidig redde livene til de risikoutsatte gruppene.

Samtidig som det dessverre ser ut til at de som er i risikogruppene må holde seg på den smaleste sti inntil vaksine foreligger, må man i alle andre deler av befolkningen akseptere en rolig og så kontrollert som mulig spredning av epidemien. Da oppnår man at så mange oppnår immunitet.

Dette vil både beskytte alle i risikogruppene og gjøre at man kan gjenoppta normal aktivitet. Dette fordrer at regjeringen med støtte av sentrale helsemyndigheter åpner deler av samfunnet gradvis, og følger nøye med på de følgene dette får for spredningen av epidemien. Det ligger godt til rette for å åpne først i helseregion vest.

Når vi nå har fått konkrete holdepunkt for at folk flest, helsetjenestene, sentrale helsemyndigheter og regjeringen har tatt et godt grep om situasjonen, må vi solidarisk følge opp videre tiltak. Det er all grunn til å stole på de råd sentrale helsemyndigheter gir.

Det er all grunn så langt til å hylle de grep folk flest tar, den innsatsen som gjøres i helsetjenestene, de råd sentrale helsemyndigheter gir og de vedtakene som fattes. Det blir en utholdenhetsprøve til vi får vaksinert de risikoutsatte gruppene, kanskje høsten 2021. Hvis det er typisk norsk å være god, får vi saktens anledning til å vise det nå.

