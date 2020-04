En eksplosjon av digitale livekonserter

Koronaviruset har skapt nye, musikalske forretningsmodeller, men egentlig er dette gammelt nytt.

I 1993 deltok Chocolate Overdose på konserten Alltid no' godt fra Bergen, som ble overført direkte på NRK. På denne konserten møtte innsender Kenneth Westby kjærligheten. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Debattinnlegg

Kenneth Westby Hobbymusiker og digital rådgiver

Strømming av livekonserter har blitt en nærmest daglig syssel for flere, og sosiale medier bugner over av tilbud. Etterspørselen er der – enn så lenge?

Eller blir vi så late at vi ikke gidder å gå på konserter, når unntakstilstanden er over?

En av mine første gode digitale konserter i koronatiden, var med Petter Carlsen 14. mars. En Facebook-side for arrangementet ble opprettet kun to dager i forveien. Jo da, jeg ga et bidrag til hans flotte konsert.

Siden har tilbudet eksplodert. Men livestreaming av konserter er strengt talt gammelt nytt.

I 1994 ble Rolling Stones strømmet til 200 heldige personer som hadde råd til alt utstyret man trengte. I november året etter kunne de med lynraske 28.8-modem oppleve Seattle Symphony, med blant andre Slash på gjestelisten, live i sine egne hjem.

I 2000 hadde NextGenTel et samarbeid med konsertscenen Garage i Bergen. De ville streame konserter for sine kunder, men det slo ikke igjennom da.

Men i brytningstiden vi nå opplever, ser vi et helt annet potensial.

Når inntektsgrunnlaget blir revet bort, tar man i bruk eksisterende muligheter med små modifikasjoner. Bare en plakat med “VIPPS 123456” i livestreamen har vist seg å være nok.

Petter Carlsen tjente 70.000 kroner på sin livekonsert på denne måten. Han var tidlig ute.

Kvelertak måtte kansellere sin Europa-turne i vår og arrangerte i stedet «Kvelertak One Day World Tour» via vierlive.no. Kanskje de fikk et økonomisk plaster på såret? Det håper jeg.

Tilbudet øker og spriker i flere retninger. Det gjelder også kvaliteten. Noen kjappe eksempler:

Verftet Online Music Festival, som mottok økonomisk støtte fra Sparebanken Vest, og som ble strømmet via Bergens Tidende. Bra produksjon!

Konserter på dugnad fra StereoSessions (som skulle ha åpnet rett før kontrabeskjeden fra myndighetene). Produksjonen holder god kvalitet.

Små puber som streamer sine trubadurer live, og hobbymusikere som holder konsert fra soverommet. Varierende kvalitet.

Hvis «alle» ender opp med å streame live, hva skjer med konsumet? Ender vi opp med å «shoppe» livekonserter, på samme måte som mange ikke hører på hele album lengre?

Jeg har kommet over stuekonserter med trubadurer som knapt gidder å få rommet til å se pent ut – og med forferdelig lyd – men som gjerne har flere hundre seere. Mens en konsert som går parallelt, har halvparten så mange seere, men med en produksjon av god kvalitet.

Er vi ikke nødvendigvis så fryktelig opptatt av kvalitet? Eller er det spredningen og det herlige kaoset på Facebook, som overlater det litt til tilfeldighetene, og til den som klarer å spre ordet best?

Lemaitre sin konsert fra Sentralen i Oslo snublet jeg bare tilfeldig over.

Konsulenter som kan streamingproduksjoner, bør klappe seg i hendene av forretningsmulighetene! Utviklingen på et par utvalgte Google-søk de siste 90 dagene, viser i alle fall tydelig hvordan behovet for å benytte seg av allerede eksisterende muligheter, har økt.

Lineært konsum er umoderne. Det er ikke så nøye å følge eventet live. Det er jo inntil videre tilgjengelig etterpå. Forleng opplevelsen!

Sannsynligvis har ikke tidligere markeder vært modne nok til å bruke eksisterende teknologi til å skape nye forretningsmodeller. Det måtte en brytningstid til.

Nå er kanskje tiden moden for å arrangere konserter med betalende publikum sammen med utvidet digital distribusjon, slik Smalls Jazz Club i New York allerede har gjort i en årrekke. Man kan for eksempel tilby strømming via:

Gratis eller frivillig betaling

Inngangsbillett/engangsbetaling

Abonnement (du støtter konsertstedet over tid)

Distribusjonen kan spenne fra Youtube, Facebook og Tidal til nettaviser/-magasiner og tv-kanaler. En ting er i hvert fall sikkert: Det potensielle publikummet man kan nå, er globalt!

Kenneth Westby kjenner fremdeles en spesiell konsert på kroppen – 27 år etterpå. Foto: Privat

Til slutt en romantisk, personlig historie: I januar 1993 arrangerte NRK en gratiskonsert på USF Verftet under innspilling av materiale til en musikkdokumentar. Noen av mine favorittband på den tiden sto på plakaten: Barbie Bones, Chocolate Overdose og Pogo Pops.

Den kvelden traff jeg henne som jeg siden har delt livet mitt med. Det er min absolutt mest unike konsertopplevelse. Følelsen sitter fremdeles igjen i dag – 27 år senere. Jeg kjenner det på kroppen når jeg nå ser igjennom opptaket så mange år senere.

Det hadde aldri skjedd over en livestream alene hjemme i stuen.

Men nå er det andre tider, og generasjon Z adopterer kanskje dette bedre. Hvilke forretningsmodeller som blir bærekraftige i tiden etter koronaepidemien, er jeg kjempespent på.