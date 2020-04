Dette er et enkelt tiltak for et renere Bergen

Det er ikke ofte jeg sier dette, men nå må Bergen se til Oslo for gode ideer.

Publisert Publisert Nå nettopp

Erik Hem Reidarsen har sett seg lei av sigarettsneiper ute, og har et forslag for å endre dette. Foto: Helge Skodvin

Debattinnlegg

Erik Hem Reidarsen Medlem av arbeidsutvalget til Hordaland Unge Høyre

Et stort problem for Bergen, og enhver annen storby, er hvordan store mengder brukt tobakk kastes i gater og natur, istedenfor i bosset.

Dette er et stort miljøproblem, særlig med tanke på at sigarettsneiper i stor grad er laget av plast. På verdensbasis havner over 4500 milliarder sigarettsneiper i naturen. Dette tilsvarer hele 765 millioner kilo boss som skader naturen på utallige måter.

Erik Hem Reidarsen Foto: Privat

Cirka 400.000 nordmenn røyker minst en sigarett daglig. Dette betyr at det er minst like mange sjanser for at en sigarettsneip havner i naturen, eller gatelangs i en av storbyene, hver eneste dag.

Det er viktig å huske at vi ikke bare har en klimakrise, men også en miljøkrise.

En slik kasse er det innsenderen ønsker at man innfører i Bergen. Øverst står et spørsmål og ved å putte sneipen på høyre eller venstre side, svarer man på spørsmålet. Foto: Jørn Wangensteen Larsen / Sneipfritt

Jeg tror vi alle kan være enige i at miljøkrisen er menneskeskapt og at forurensningen av verdens beste by må reduseres. Oslo har eksperimentert med egne bosspann for sigarettsneiper, såkalte sneipkasser.

Sneipkassene består av to gjennomsiktige kamre og en tavle ovenfor. Det skrives inn et spørsmål på tavlen, og kamrene gir folk muligheten til å stemme, ved å putte tobakken nedi.

Unge Høyre vil alltid støtte og stemme for forslag som vil redusere forurensning i Bergen, og vi mener at sneipkasser er et godt sted å begynne.

Sneipkasser er et innovativt, billig og enkelt tiltak som kan bidra til et renere Bergen!