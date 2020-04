Folks frykt for koronaviruset må tas på alvor

Gjenåpningen av skoler og barnehager bærer preg av å være et eksperiment.

På NRKs Dagsrevyen mandag ga barneombud Inga Bejer Engh uttrykk for at foreldre må følge myndighetenes råd om å sende barna tilbake til skoler og barnehager. Innsenderen mener imidlertid at foreldrenes frykt er godt begrunnet. Foto: Faksimile, NRK Dagsrevyen 13. april 2020

Erlend Breidal Fana

Lederen i dagens BT mener at de øverste klassetrinnene i skolen holdes stengt på tynt grunnlag, det vil si mot helsemyndighetenes faglige råd. Barneombudet har gått ut i mediene og sagt at folk ikke må la seg styre av frykt, men av fakta.

Problemet mitt som borger og far til to barn i barnehage- og skolealder, er nettopp dette: Hva er fakta om koronaviruset?

Faktisk vet vi ganske så lite om viruset og smittespredningen. Er det rart folk er usikre når det er så mye usikkerhet også blant forskerne?

Den svenske statsepidemologen Anders Tegnell er ingen skvetten mann. Han holder det svenske samfunnet åpent mens veldig mange andre land stenger ned, og det til tross for mye høyere dødstall i Sverige enn i for eksempel Norge. Men han sier også at vi ikke kommer til å få vite om den norske eller den svenske strategien er den rette, før om ett år eller to.

Mediene publiserer daglig artikler om korona: ny forskning på smittespredning, virusets mutasjoner og overlevelsesevne. Friske voksne i sin beste alder dør av viruset. Noen barn dør av viruset.

Vet vi for eksempel hvor smittsomme folk er som har viruset, men ikke symptomer? Forskerne innrømmer at usikkerheten er stor.

Nylig publiserte Dagbladet en sak med israelske forskere, som jobber ut fra en hypotese om at barn er «stille spredere» av smitte (12.04.2020). Ut fra det vanlige folk kan lese i mediene om viruset, kan vi stille spørsmålene:

Hvor ubegrunnet er folks frykt for viruset? Hvor ubegrunnet er folks frykt for å sende barna sine i barnehage og på skole? Hvor ubegrunnet er læreres frykt for å begynne å jobbe med relativt store grupper med barn?

Hvis helsemyndighetene mener fakta er så entydige om hva som er riktig i denne saken, tenker jeg at de har et kommunikasjonsproblem. Folk må få en grundig redegjørelse for hva myndighetene bygger på, når de sier det er trygt å åpne skolene og barnehagene. Vi bør ha tillit til helsemyndighetene, men det er en tillit de må gjøre seg fortjent til. Slik er det i et demokrati.

Det direktøren for folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, presenterte på Debatten i NRK i forrige uke, etter at avgjørelsen var tatt om å åpne barnehager og skoler, klarte ikke å overbevise seerne.

Hvilke fakta bygger helsemyndighetene på når de sier det er trygt å åpne barnehager og skoler?

Samtidig sier de at hvis dette fører til mer smittesprednin, må vi kanskje stenge mer ned igjen. Det sier oss at åpningen av barnehager og skoler bærer ganske stort preg av å være et eksperiment.

Hvem kan si at det ikke er risiko forbundet med denne åpningen? Vi leser at noen som er blitt syke av viruset, får alvorlige ettervirkninger, blant annet kan immunforsvaret bli alvorlig forstyrret. Det viser seg også at det er vanskelig å vite på forhånd hvem som blir alvorlig syke når de blir smittet.

Hvis jeg ikke skal være engstelig for å sende barna mine i barnehage og på skolen, har jeg, og mange med meg, behov for å vite hva slags dokumentasjon myndighetene bygger på.

Folks frykt må tas på alvor av både myndighetene, barneombudet og Bergens Tidende. Det er lite som tyder på at frykten er ubegrunnet.

Det er store omkostninger ved stengte barnehager og skoler, men målt opp mot tapte liv og ødelagte immunforsvar? Det er ikke gøy å føle at man spiller russisk rulett når man skal på jobb, eller sender barna i barnehagen og på skolen.

Jeg tror det er slik mange føler det nå.