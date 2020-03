Hvordan ser en vanlig kvinne ut, egentlig?

Kan vi få flere varierte og større BH-størrelser i butikkene?

Innsender Monica Takle mener butikkene må ta ansvar for større BH-størrelser. Foto: INORTON / Shutterstock, NTB scanpix

Debattinnlegg

Monica Takle Kalandseidet

Monica Takle Foto: Privat

Vi kvinner har et problem. Egentlig to, men la oss innse det, de henger sammen.

Jeg har flere ganger spurt personale på H&M, Cubus og Lindex om de har meieriholdere i størrelse elefant.

Svaret jeg får er ofte: «Nei, vi får dessverre inn bare noen få i F-cup, men vi selger lite av dem, så de blir fort utsolgt». (Logisk? Jeg tror ikke det.) Andre ganger svarer ekspeditøren oppgitt: «Vi har bare standardstørrelser».

Jeg lurer derfor på, hvordan er daiene på en standardkvinne?

Ikke alle har den «luksusen» at de kan vandre inn i en tilfeldig butikk, plukke med seg ørten forskjellige BH-er, betale og så gå hjem og ta de på.

Noen av oss er så «velutstyrte» at vi må på sånne spesialbutikker, måle oss og tømme lommeboken like kraftig som Hasse Hope etter skattemeldingen, bare for to lusne BH-er.

Det samme gjelder sports-BH. Hvis jeg presser meg inn i en av Pierre Robert sine flotte design, størrelse XL, ser det ærlig talt ut som Homer Simpson har tredd på seg et av Dita Von Teese sine flotte korsetter. Flatterende, jeg vet.

Hvis man tar seg en treningsøkt, risikerer man å komme hjem med knust tann og blåveis, grunnet disse sprettende, ukontrollerte fettklumpene.

Hadde jeg hatt like gode syferdigheter som Jenny Skavlan, kunne jeg nok kjøpt fire BH-er, sydd dem sammen og fått det til å se feilfritt ut, men sorry, den kunnskapen og tålmodigheten har jeg ikke.

Så nå håper jeg at mitt budskap når gjennom, og at vi får flere varierte og større størrelser i butikkene.