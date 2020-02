Ordene dine betyr mer enn du tror

Det skal så lite til for å glede noen.

ORD: Å glede andre trenger ikke være så vanskelig. Noen få ord eller komplimenter kan bidra til at mirakler skjer, skriver Vivian Brosvik. Foto: Shutterstock / NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Vivian Brosvik Mor, Bergen

En liten gutt står fremfor meg og studerer meg nøye. Jeg ser hvordan øynene hans glitrer der han står, som krystallklare diamanter lyser de imot meg. Jeg ser det på han, han har noe på hjertet, men det som kommer er jeg ikke forberedt på.

«Så fin du er i dag, mamma.»

Han har nemlig skjønt at ord betyr noe. Med få ord kan han gjøre noen glad. Her i huset er det bare lov å si fine ord, i hvert fall når en liten gutt får bestemme. Men det er nettopp det som gjør dette så stort, det å se gleden i et lite ansikt. For når han ser hvor glade vi blir over hans få ord, da blir han like glad.

Dagen blir alltid bedre med ham i nærheten. Han overøser oss med komplimenter og gode ord. Og det er ikke bare hjemme han bruker fine ord, barnehagen får også glede av dette. Han sier det til vennene sine og de ansatte, ja til og med ukjente vet han å sjarmere.

Vi har mye å lære av en liten gutt. For hvor tar den evnen egentlig veien?

Å glede andre trenger ikke være så vanskelig. Det holder med noen få ord. Noen få komplimenter til andre kan bidra til at mirakler skjer. Ordene vi bruker hver eneste dag har stor betydning, derfor må vi bruke det redskapet riktig.

Vi lever i et samfunn der depresjon og angst er blitt den nye folkesykdommen, og medmenneskelighet forsvinner blant overflatisk fjas. Du har kanskje opplevd det, stått opp en dag og følt deg bånn i bøtten. Virkelig vært nødt til å jobbe med deg selv for å komme deg på jobb, mens alt du vil er å holde sengen. Du står på morgenmøte og skjenker deg dagens første kaffekopp når en kollega kommer bort.

«Virkelig godt jobbet i går.»

Mer skal ikke til, brått våkner du opp til en ny dag. Alle mørke skyer blir borte, den trettheten du følte forsvant like fort som ordene falt. En liten setning endret dagen totalt, og resten av dagen flyr av gårde.

Vi kan endre menneskers tilværelse med få ord, vi har fått en gave som vi må bruke. Alle mennesker trenger å bli sett, vi trenger å føle oss verdsatt.

Det skal så lite til for å glede noen, med få ord kan du få mye glede i retur.

Så jeg kommer med en oppfordring, bruk ordenes makt til å glede noen. Det kan være en kollega, en venn, bussjåføren du aldri hilser på, eller en totalt fremmed. La oss spre litt glede, hvem vet, kanskje får du like mye glede i retur.

Innlegget ble først publisert på skribentens blogg, mammapaahjul.blogg.no.

