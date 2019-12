Det er dyrt å være fattig

Noe av det verste er å ikke kunne hjelpe sine barn i startfasen til voksenlivet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

SÅRT: Jeg har ikke råd til å ta med barnebarna på kino eller i Pepperkakebyen, skriver fattig bestemor. Foto: Tor Høvik

Debattinnlegg

Fattig bestemor

Jeg er en godt voksen dame, som falt ut av arbeidslivet for mange år siden grunnet sykdom. Etter et samlivsbrudd ble økonomien helt på styr. Nå sliter jeg med gjeld og tvangstrekk.

Jeg har veldig lyst å komme meg i jobb, en hvilken som helst jobb, men jeg mangler så mange tenner. Ingen vil ansette en dame som ikke tør å åpne munnen?

Jeg kan ikke huske sist jeg var hos frisøren. Håret blir klippet hjemme, klær blir kjøpt brukt, takk for Finn.no. Bunaden etter min mor ble solgt et år før jul, slik at jeg kunne kjøpe julegaver og mat til barna.

Snart er det jul, og i år som i fjor og året før der, sier jeg til familien at jeg reiser bort. Det vet jeg ikke liker julen, men ikke hvorfor. Så sitter jeg her og teller ned til jeg kan «komme hjem» igjen. Jeg har ikke råd til å ha mine voksne barn og barnebarn på julemiddag, men jeg kjøper julegaver til dem gjennom hele året, en nå og en da. Jeg har heller ikke råd til å gå ut og drikke kaffe, eller gå på kino med venner.

Tro meg, det er en heldagsjobb å skulle skjule at man er fattig. Og ikke nytter det å søke hjelp noen plasser, for jeg har til livsopphold, men pengene dekker ikke gammel gjeld. Hver måned må jeg betale det som haster mest, og så blir det renter på det som ikke blir betalt. Det er en evig runddans.

Ikke har jeg bil, ikke har jeg sykkel, men jeg har to ben som bringer meg fra A til B, og uansett er det er folk som har det mye, mye verre. Så kanskje er det et luksusproblem å ønske seg tenner og jobb.

Men til dere som mener at man må prioritere rett når man har lite penger, ja, kom med oppskriften til en bedre hverdag. Tro det eller ei, men det er dyrt å være fattig i Norge.

Noe av det verste er å ikke kunne hjelpe sine barn i startfasen til voksenlivet, eller ta med barnebarna i Pepperkakebyen. Å være fattig er trist, slitsomt og vondt – uansett alder.

BT kjenner skribentens identitet.

Publisert: Publisert 18. desember 2019 16:38

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg

Mest lest akkurat nå