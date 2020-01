Nærmiljøet har ikke bruk for et gigantanlegg

Krohnsminde bør tilhøre Ny-Krohnborg og andre lokale klubber.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

SKEPTISK: Jeg håper Idrettsrådet heller vil støtte den opprinnelige planen om en liten, kommunal flerbrukshall på Krohnsminde, skriver Gunnar W. Ramsdal. Foto: Rune Meyer Berntsen

Debattinnlegg

Gunnar W. Ramsdal Varamedlem Idrettsrådet 2014-17 og fra Løvstakksiden.

I Idrettsrådet applauderte vi for noen år siden kommunens planer for en liten flerbrukshall på tomten til den gamle ståtribunen på Krohnsminde. Hallen skulle gi tilbud til kampsport og andre mindre idretter, med garderober for brukerne av ballbanen, og en liten overbygget tribune. Flerbrukshallen skulle også ha en kontordel som kunne delfinansiere hallen.

Det er derfor overraskende å lese i BT 20.12. om TIF Viking sine planer for Krohnsminde, og at det er mulig å legge så mye arbeid i planer for en tomt de ikke disponerer. Krohnsminde har vært en arena for nærmiljøet, for de små fotballklubbene og de siste årene også for den uorganiserte idretten på 7-er banen. Flere ønsket seg en streetbasket-bane, sandvolleyballbane og ballbinge, men dette ble umuliggjort da det ble oppført et institusjonsbygg på området til den gamle sittetribunen.

I den ferske Folkehelseoversikten – levekår og helse i Bergen, kommer Løvstakksiden dårlig ut på flere parametere. De to levekårssonene Solheim nord og Solheim sør, har den høyeste andel av barn i lavinntektsfamilier; 47. og 51. (siste) plass. I rapporten påpekes det at «For barn kan dette bety at de ikke kan delta på aktiviteter på lik linje med andre barn.»

En kommunal idrettshall, hvor lagene har gratis treningstid, vil som regel ha lavere kontingenter enn i en privat hall, som skal betjene en gjeld. En kommunal idrettshall vil alltid være åpen for de brukerne som Idrettsrådet, på vegne av kommunen, mener har størst behov.

Viking er en byomfattende klubb. En klubbhall for Viking vil naturlig nok gi prioritet til Viking sine medlemmer og etablerte aktiviteter.

Nærmiljøet og idretten har ikke bruk for et gigantanlegg og tribune med 6000–7000 sitteplasser.

Krohnsminde bør tilhøre Ny-Krohnborg, andre lokale klubber, kampsporten og flere småidretter, som i dag har dårlige tilbud. Jeg håper derfor at Idrettsrådet fortsatt støtter planene om en liten, kommunal flerbrukshall på Krohnsminde. Og at den politiske ledelsen i kommunen lytter til Idrettsrådet.

Publisert: Publisert 3. januar 2020 12:19

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg

Les også

Mest lest akkurat nå