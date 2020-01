Meslinger burde være lett match

Vi har jo en vaksine, og den er billig!

KREVENDE: Å holde vaksinene kalde bak på en moped, som skal kjøre flere dager på kronglete stier innover dype regnskoger, er krevende, skriver Mari Nythun Sørlien. Foto: Fathema Murtaza / MSF

Mari Nythun Sørlien Feltarbeider i Leger Uten Grenser i DR Kongo

Meslinger kan enkelt forebygges med vaksinering, men her jeg er, dreper den over 100 små barn hver uke.

Jeg er på jobb i Den demokratiske republikken Kongo, hvor jeg er ansvarlig for sykdomsovervåking for Leger uten Grenser. I løpet av en uke i desember døde 159 mennesker her – ikke av ebola, ikke i voldelige sammenstøt, men av meslinger.

134 av dem var barn under fem år. Sånn har det vært hver uke siden jeg kom hit. Ti barnehageavdelinger blir borte i løpet av min arbeidsuke på syv dager.

I det siste har norske medier skrevet mye om meslingepidemien på øyen Samoa, der 77 mennesker har mistet livet. Det er veldig fint å se at Norge har sendt hjelp, og at situasjonen får oppmerksomhet.

Det blir også mye omtalt når vaksinemotstand fører til meslingutbrudd i Europa og USA. Men hva med Kongo? Her pågår verdens største meslingepidemi. Det er et nytt utbrudd et eller annet sted hver uke. Vaksinemotstand er ikke vanlig her – kongoleserne kjenner konsekvensene av å ikke få vaksiner.

I år har over 280.000 blitt smittet av meslinger. Over 5600 mennesker, de fleste små barn, har dødd fordi de ikke har fått vaksine. Det fortjener oppmerksomhet, også i Norge.

Hvorfor dør så mange barn av meslinger i Kongo? Fordi de ikke er vaksinerte. Fordi de er feilernærte og sårbare, og fordi de ikke har tilgang til medisiner når de blir syke. Mange dør også i ukene etter at de har hatt meslinger, fordi immunforsvaret er så svekket at de dør av andre sykdommer i stedet.

Meslinger burde være lett match. Vi har jo en vaksine, og den er billig!

Å vaksinere et barn er i utgangspunktet en enkel sak. Men vaksinen må komme frem til pasienten, og den må holdes kald for at den skal virke. I Kongo er det stort sett ikke strøm. Kjøleskap med solcellepanel fungerer bra på solfylte dager, men ikke i regntiden. Veier finnes knapt.

Å holde vaksinene kalde bak på en moped, som skal kjøre flere dager på kronglete stier innover dype regnskoger, eller på en pirog som bruker flere uker på å nå fiskerlandsbyene langs de endeløse kongolesiske elvene, krever ressurser.

Kongo har omtrent 180 kroner pr. innbygger til helsehjelp i året. Landet går ofte tomt for vaksiner. Dette har gjort at rutinevaksinering har vært for dårlig her i årevis. Dermed har vi endt opp med dette dødelige, landsomfattende meslingutbruddet.

Jeg tenker på den store barnehagen i gaten ved siden av leiligheten min hjemme i Oslo, den i den gamle margarinfabrikken. De barna har flaks som er vaksinerte, og får leke hele dagen i en barnehage på Sagene.

I dag får ebola mye oppmerksomhet her. Men da jeg begynte å jobbe med ebola i 2014, var det få som brydde seg. Først da reporterne begynte å komme ned og fortelle om hva som foregikk, og trykkpressene kom i gang, våknet verden.

Krav ble stilt til Verdens helseorganisasjon. Regjeringer engasjerte seg. Penger kom på bordet. En vaksine ble utviklet. Færre dør når flere vet.

I år har Leger Uten Grenser vaksinert over 800.000 barn og behandlet over 40.000 barn for meslinger og komplikasjoner som følge av meslinger. Nå er helsemyndighetene i Kongo i gang med vaksinekampanje, og vi er spente på resultatene.

