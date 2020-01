Januar er årets viktigste måned

Du kommer tettere på menneskene når det er mørkt.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

MØRKETID: Du kan lære deg å elske mørket, skriver Trond Albert Skjelbred. Foto: Paul Bernhard

Debattinnlegg

Trond Albert Skjelbred Bergen

I julen har mange besøk av familie og venner, men når julelysene slukkes og de siste gjestene takker for seg, er det som om gleden også forsvinner, og det blir helt mørkt og stille. Kulden overtar.

«Det dør betydelig flere mennesker i Norge i januar enn i de øvrige månedene», sa en forsker innen medisin fra Universitetssykehuset Nord-Norge på midten av 2000-tallet.

En av årsakene som ble oppgitt var kulden, men det ble også nevnt at mange eldre gir lettere opp livet like over nyttår, fordi det er så lenge til neste sosiale høydepunkt.

For noen uker siden ble jeg spurt av NRK P1 om jeg kunne være gjest hos dem for å fremsnakke mørket. Det første jeg tenkte på var mørk sjokolade, mørke klær, min kones mørke hår og de fortrolige samtalene på en kaffebar før dagslyset trer frem.

Du kommer tettere på menneskene når det er mørkt. Det er færre forstyrrelser og rom for de gode samtalene. Vi varmer oss på hverandre og på stearinlysene.

For ikke å snakke om den blå timen. Helt nydelig. For meg er mørket en årstid. Noe som går over. Livet starter i mørket. Og etter mørket kommer lyset.

For noen år siden reiste jeg sammen med konfirmanter fra Åsane og Haukås til Sjømannskirken i London. En dag gikk jeg en lengre tur langs Themsen med den kloke soknepresten. Vi snakket om alt fra kjønn og kjønnsuttrykk til ungdom, oppdragelse og anbefalt litteratur.

«Har du lest «Mors og fars historie» av Edvard Hoem?», spurte han meg.

Det hadde jeg ikke.

«Han skriver noe i innledningen som jeg ble grepet av», sa han.

Det han siktet til, var en scene da Hoem var seks år og så på moren, som ryddet bort etter kveldsmåltidet.

«Mamma, elskar du han pappa?», spurte gutten.

Moren ventet akkurat litt for lenge før hun svarte noe som kort kan oppsummeres slik:

«Jeg har lært meg å gjøre det».

Sånn er det med mørket også, tenker jeg. Mørket er det første vi mennesker opplever, der vi ligger trygt i mors mage. Likevel har mange av oss problemer med mørket og ensomheten.

Vi liker det ikke, men vi kan gjøre noe med det. Du kan lære deg å elske det. Og uansett om du klarer det eller ikke, så kan du gjøre en avgjørende forskjell for et annet menneske i denne mørke måneden.

Kanskje du kan være lyset for noen i denne for mange krevende måneden, januar? Gjerne for en venn, et familiemedlem eller et eldre menneske, som du vet er mye alene. Ditt besøk kan være avgjørende viktig for denne personen. Prøv med dine egne besteforeldre eller foreldre. Det var jo de sistnevnte som bidro til å få deg ut av mørket.

For noen varer mørket hele året. Det er ikke bare i julen og i januar vi skal ta vare på hverandre.

Publisert: Publisert 10. januar 2020 15:05

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg

Les også

Mest lest akkurat nå