Tre grunner til optimisme etter pandemien

Covid-19 gjør oss bedre rustet til fremtidige pandemier. Men hva med andre store samfunnsutfordringer?

Covid-19 lar oss å stille noen grunnleggende spørsmål om hva som har reell verdi i samfunnet, skriver Harald Schjelderup. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Debattinnlegg

Harald Schjelderup Konsernsjef i BOB og tidligere byrådsleder i Bergen for Ap.

Noen vil mene at de økonomiske konsekvensene av pandemien er så store at det ikke vil være vilje eller evne til å gjøre noe med verken sosiale forskjeller eller klimaendringer de neste årene.

Det går an å hinte til hva som har skjedd før. Børskrakket i 1929 og den økonomiske krisen på 1930-tallet førte ikke bare til massearbeidsledighet og sosial uro, men bidro også til autoritære regimer og nasjonalisme.

Harald Schjelderup Foto: Rune Sævig

Men historien gjentar seg ikke alltid, og en krise gir positive muligheter. Covid-19 vil ikke bare øke sjansene for å forebygge fremtidige og enda farligere pandemier.

Det er også skapt et grunnlag for både styrket samhold og solidaritet, innovasjon og grønn vekst. Vi må gripe muligheten. Her er tre av grunnene til at jeg er optimist.

For det første: Følelsen av å være i samme båt.

Rik som fattig, New York eller Nesttun, i mars følte vi alle på utryggheten i møtet med viruset. Vi fikk oppleve i praksis at hele menneskeheten er i samme båt.

Viljen til å stille opp for hverandre var stor. Nabohjelp-ordninger poppet opp over alt. Da NHS, det britiske helsevesenet, søkte etter frivillige til å hjelpe sårbare mennesker, meldte 750.000 seg i løpet av få dager.

Vi så også hvem som måtte stå i frontlinjen, da vi andre trakk oss tilbake til hjemmekontorene våre. Helse- og omsorgsarbeidere, butikkansatte og bussjåfører var blant dem som måtte gå på jobb som vanlig, og holde de mest grunnleggende funksjonene i samfunnet i gang.

På Spar Skjoldtun, min faste nærbutikk, var medarbeiderne like smilende og serviceinnstilt som alltid, selv om de ikke kunne vite hvilken kunde som kom inn med viruset i kroppen.

Menneskeverd handler ikke om rikdom. Vi har fått demonstrert at vi alle er sårbare og likeverdige og avhengige av hverandre. Covid-19 bør gjøre kampen mot uakseptable sosiale forskjeller lettere å føre.

For det andre: Hvem lytter vi til?

De siste årene har kunnskap blitt slått i hartkorn med elitisme. Statsansatte er blitt skjelt ut som ansiktsløse byråkrater. Politikere som er faktabaserte eller liker å resonnere, har blitt fortrengt av dem med slagordpreget retorikk.

Vitenskapen selv har blitt utfordret. Ikke av de kritiske motspørsmålene som er en del av den prosessen som bringer vitenskapen fremover, men på bølgen av populisme og fornektelse, der alt fra selvutnevnte vaksineeksperter til klimafornektere krever «balanse» i mediedekningen.

I krisetider ser vi hvem vi stoler på: Heller Angela Merkel og Mette Fredriksen enn Donald Trump og Jair Bolsonaro. Her hjemme går Erna og Jonas frem på målinger; begge seriøse politikere fra to styringspartier.

Byråkrater står frem med høy faglig integritet, som Anthony Fauci, sjefen for det nasjonale instituttet for infeksjonssykdommer i USA, eller Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet.

Og ikke minst: Vi setter vår lit til vitenskapen og forskerteamene som over landegrenser jobber på spreng, for å finne vaksiner og medisiner mot viruset.

Covid-19 kan bety en renessanse for det kunnskapsbaserte og vitenskapelige. Det gir håp for klimaet. Vi har klimaforskere som forklarer årsaker og symptomer, og økonomer som kan foreskrive en medisin: Det må koste mer å slippe ut CO₂ , slik at det blir lønnsomt å være klimavennlig.

Og på veien mot det, må vi ha både reguleringer, støtteordninger og internasjonale avtaler som arbeides frem av modige politikere og stødige byråkrater.

For det tredje: Nye øyne på hva verdi er.

De siste årene har finansmarkedene begynt å vurdere prisen på klimarisiko. Virksomheter som ikke omstiller seg til et lavutslippssamfunn, blir mindre verdt. De som gjør det, får lavere lånerenter i banker og tiltrekker seg de beste talentene når de skal ansette.

Også land rammes av klimarisiko. At den norske kronen er så svak, forklares blant annet av vår oljeavhengighet. Som NHOs sjeføkonom Øystein Dørum sa til Aftenposten i februar: «Norge er en stor produsent av olje og vil i fremtiden stå overfor utfordringer som andre land ikke har.»

Markedenes oppfatning av pris og risiko knyttet til klima vil fremskynde overgangen til et lavutslippssamfunn. Med pandemien har mange selskapers verdi blitt snudd opp ned over natten, og investorer vil bli enda mer opptatt av risiko.

Ergo: Velfungerende finansmarkeder vil kunne bli klimaets beste venn.

Samtidig får covid-19 oss til å stille noen grunnleggende spørsmål om hva som har reell verdi i samfunnet. Den amerikanske filosofen Michael Sandel argumenterer for at vi gradvis har beveget oss fra en markedsøkonomi, som kan fremme innovasjon og produktivitet, til et markedssamfunn, der alt kan kjøpes og selges.

Det som alle burde ha lik tilgang til – politisk innflytelse, trygge nabolag, utdannelse og helse – gjøres i stedet til tjenester i et marked der kjøpekraft avgjør.

Et markedssamfunn skaper ikke bare ulikheter mellom dem som har og ikke har penger. Det styrer også vår holdning til hva som betyr noe her i livet.

Mark Carney, den høyt respekterte og nylig avgåtte sentralbanksjefen i Storbritannia, mener trenden nå kan – og bør – snus.

I tidsskriftet The Economist gjør han, under overskriften «Putting values above valuations», en interessant sammenlikning mellom Amazon og Amazonas, der han påpeker et absurd paradoks.

Selskapet Amazon er et av verdens mest verdifulle, selv om vi fint kan finne de samme varene og tjenestene andre steder. Regnskogen Amazonas, som tar vare på biologisk mangfold, motvirker klimaendringer og er livsgrunnlaget for millioner av mennesker, har derimot ingen verdi som fremkommer i noen hovedbok eller nasjonalregnskap. Den dukker først opp når selskaper pløyer ned regnskog, ekspanderer sin forretningsdrift og øker sin «verdi».

«En person som vet prisen på alt, men ikke verdien av noe», svarer Lord Darlington i Oscar Wildes skuespill «Lady Windemere’s Fan», da han blir spurt om hva en kyniker er. Covid-19 har gitt oss muligheten til å skape en mindre kynisk verden og tenke nytt når det gjelder hva som har verdi.

Ikke bare har vi fått øynene opp for hva vitenskap og et godt utbygd offentlig helsevesen betyr. At vi også så til de grader har fått demonstrert at menneskeheten har felles skjebne, kan gi grunnlaget for økt samhold og solidaritet.

Klarer vi å omgjøre det til handling, kan vi få fornyet styrke i kampen mot både uakseptable sosiale forskjeller og klimaendringer.