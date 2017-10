Mange må leve av trygd – mot sin vilje.

Det er ikke første gang vi hører om dem: De late «naverne» som utnytter systemet, og som ikke gidder å gjøre sin samfunnsplikt ved å jobbe. Men hvem er de egentlig? Vi har nok alle møtt en. Kanskje er det en venn eller en tidligere kollega, og muligens har vi gjort oss noen tanker om ham eller henne. Er vedkommende egentlig for syk til å jobbe?

La oss se for oss en «naver». Vi kan kalle henne Eva. Hun jobbet i en kommune med IA-avtale, som innebærer at det skal legges til rette for et inkluderende arbeidsliv.

For noen år siden ble Eva syk. Kommunen hadde et personalreglement som påla alle sykmeldte å søke ulønnet permisjon fra det tidspunkt de nådde maksdato og gikk over på arbeidsavklaringspenger. Lengden på permisjonen var begrenset til to år.

Da to år var gått, ble Eva innkalt til møte med sin leder. Her fikk hun beskjed om at hun måtte si opp stillingen sin på bakgrunn av personalreglementets føringer. Eva fortalte leder at både hun og legen så store tegn til bedring. Hun trodde hun snart kunne klare å komme tilbake på jobb. Men dessverre: Permisjonsreglementet måtte følges. Dermed sa Eva opp stillingen og måtte fortsette å leve på støtte fra Nav. Hun ble en «naver».

Askøy og Bergen er eksempler på kommuner som har inngått IA-avtale. Ett av delmålene i IA-avtalen er å hindre at arbeidstakere blir utstøtt fra arbeidslivet. Samtidig har disse kommunene personalreglement som setter en grense for permisjon ved sykdom, og faren er dermed stor for at langvarig syke ansatte faller utenfor. Det tas ikke høyde for at forskjellige sykdommer har ulike forløp.

Forhåpentlig vil nevnte kommuner og andre det gjelder, endre personalreglementene sine slik at de ansatte får tid til å bli friske og samtidig beholde jobben. For mange er tanken på det god medisin i seg selv.

Sykdom er i utgangspunktet ikke en gyldig grunn til oppsigelse. Derfor ble ikke Eva sagt opp, men fikk sterke oppfordringer om å si opp selv. Dette er altså en av grunnene til at det finnes flere «navere» enn vi liker. Og husk at det kan skje både deg og meg.