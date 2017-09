Etter syv år med planlegging av sykkel-VM, gjenstår bare sjarmøretappen.

Når åpningsseremonien går av stabelen på Torgallmenningen i kveld, så markeres starten på det største idrettsarrangementet som noensinne har vært arrangert på sommertid her til lands. De kommende ni dagene vil 300 millioner TV-seere følge mer enn 1.000 ryttere fra hele 100 nasjoner som kjemper om medaljer i til sammen 12 konkurranser.

Norge stiller med kanskje den sterkeste troppen vi som sykkelnasjon noensinne har deltatt med i noe internasjonalt mesterskap. Blant våre utøvere har vi også en håndfull medaljekandidater som vil gi alt for å kunne skrive seg inn i historiebøkene som medaljevinnere i et prestisjefylt internasjonalt mesterskap avviklet på hjemmebane.

Norge som sykkelnasjon vil, både som mesterskapsarrangør og med tanke på det sportslige, styrke sin posisjon i det internasjonale sykkelmiljøet i løpet av de neste dagene. Vi håper på spennende resultater. Vi tror på medaljer. Og ikke minst; vi er trygge på positive langsiktige effekter gjennom en økt interesse for sykkelsporten og en styrket rekruttering av nye generasjoner norske ryttere med potensial, talent og vilje til å markere seg internasjonalt i mange år fremover.

Sykkel-VM involverer og påvirker langt flere enn elitesyklistene. Vi har stor tro på at dette mesterskapet vil kunne legge til rette for at den generelle sykkelinteressen blant folk flest vil øke. Dette vil gi oss spennende og positive samfunnsøkonomiske effekter, blant annet med tanke på folkehelse og miljøet.

De langsiktige effektene kan vanskelig måles i kroner og øre, men jeg er overbevist om at den omfattende økonomiske investeringen som de ulike aktørene har lagt ned i mesterskapet vil gi regionen og nasjonen et samfunnsregnskap som på noe sikt går i pluss.

Vi som arrangører av sykkel-VM har over flere år arbeidet målrettet og intenst med å tilrettelegge, forberede og klargjøre bergensregionen for de kommende mesterskapsdagene. De siste månedene og ukene har vi fått med oss en rekke frivillige som skal bidra med de siste forberedelsene – og ikke minst sørge for selve gjennomføringen av mesterskapet.

Over 2000 frivillige har sagt ja til å investere ferie og fritid til å gjøre mesterskapet til en folkefest. Det er imponerende og gledelig. En hjertelig takk til dere alle.

Det å arrangere et sykkel-VM er krevende uansett hvor i verden det avvikles. Bergen med sine høye fjell, kompliserte veinett, trange gater og en noe begrenset infrastruktur har ikke akkurat gjort det enklere. Engasjerte bergensere har over lang tid hjulpet til med å løfte frem en rekke store og små problemstillinger knyttet til dette mesterskapet.

Engasjementet har til tider vært meget stort og hett. Men det har inspirert langt mer enn det har frustrert – og gitt oss viktige korrigeringer underveis. Takk til alle for det.

Sykkel-VM har gjort det nødvendig å tenke helt nytt for alle involverte. Både med tanke på egen drift gjennom mesterskapsdagene og med tanke på samarbeidet med andre aktører. Dette har ikke gått helt smertefritt, og mange har hatt flere søvnløse netter og bunnløse frustrasjoner. Når mesterskapet i dag starter, er det min påstand at vi i fellesskap har evnet å skape et best mulig grunnlag for et vellykket mesterskap.

Den særdeles kompliserte og omfattende planleggingsfasen har involvert en rekke kommuner, etater, institusjoner og foretak som hver for seg har en godt etablert posisjon hva gjelder å håndtere daglig drift innenfor eget ansvarsområde.

Disse skal nå samarbeide om løsninger som på flere områder krever drastiske omlegginger av egen virksomhet, og som i tillegg påfører egne kunder/ innbyggere en periode med krevende endringer i egen hverdagslogistikk.

Uansett hvordan de kommende mesterskapsdagene vil utvikle seg videre, både med tanke på det som skjer i løypen og utenfor løypen, så er vi sikret store samfunnsmessige gevinster som bergensregionen vil kunne dra nytte av i flere tiår. Bare med tanke på sikkerhet og beredskap har den omfattende planleggingen rundt sykkel-VM generert en samhandlingskompetanse og kunnskap som vil være viktig i forhold til beredskapssituasjoner som vil kunne oppstå senere. Dette gjelder både for politi, helse, sykehus, kollektivtrafikk og andre involverte samfunnsinstitusjoner.

Regionen vil de neste dagene få muligheten til å vise at den kan samhandle seg frem til å gi hele verden et unikt, fascinerende og engasjerende mesterskap. Etter syv år med omfattende planlegging gjenstår nå bare sjarmøretappen som starter med åpningsseremonien i kveld og avsluttes med fellesstarten fra Øygarden neste søndag.

Jeg tillater meg allerede nå å dele ut en velfortjent medalje for solid samhandling. Bergensregionen har imponert. De mange involverte aktørene har levert. Samarbeidet har fungert. Vi har lagt et solid grunnlag for å kunne avvikle et mesterskap som jeg tror hele sykkelverden og våre 300 millioner seere vil la seg fascinere av.

Publikum, innbyggere, frivillige, funksjonærer, syklister, støtteapparat og samarbeidspartnere; Dere har all grunn til å være stolt av det som nå skal gjennomføres i bergensregionen. Lykke til med mesterskapet!