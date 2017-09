Når så mange stemmer Frp og Høyre så kan det jo ikke handle om noe annet enn lavutdannede som vil spare penger på bompenger, eller hva?

Nå er det mørkt i Norge, i følge debattinnlegget til jordmor Eline Sira i BT. Hvorfor stemmer så mange FrP og Høyre, handler det om kunnskap eller egoisme? spør hun.

Rødt-medlem Isak Lekve skriver at regjeringens politikk river ned alt som er bygget opp i dette landet. Den skaper forskjeller, mistillit og konflikt.

Georgsen Tone

Jøje, meg. Jeg er altså et kunnskapsløst, egoistisk nek fordi jeg stemmer blått. For når så mange stemmer FrP og Høyre så kan det jo ikke handle om noe annet enn lavutdannede som synes det er flott å spare penger på bompenger, eller hva?

Forakten for de som stemmer annerledes, som tror på et annet samfunn, som mener Norge kan organiseres annerledes, lyser mot oss etter valget. At sykehuskøene går ned, arbeidsledigheten går ned, veksten går opp og at det skapes nye jobber hver eneste dag, er ikke så viktig.

At Høyre innfridde løftet Arbeiderpartiet ga i forrige valgkamp om at det i 2017 skulle gjennomføres en million flere behandlinger ved norske sykehus allerede to år før tiden, spiller ingen rolle. Når Norge rangeres som verdens beste land å bo i for eldre, verdens beste land for barn, verdens lykkeligste land, Europas nestbeste på LHBT-rettigheter, så må det være tydelige endetidssignaler?

Polariseringen i norsk debatt skyldes i følge venstresida ene og alene èn minister i regjeringen, ikke at Arbeiderpartiet, SV og Sp allerede i 2013 skremte velgerne med skoledød, avisdød, matkrise, slunken kommuneøkonomi, flere togulykker, tilbakeskritt i homokampen, likestilling i revers, robbing av Nord-Norge og helsekrise.

Jens Stoltenberg advarte mot et mer brutalt Norge med blåblått styre i 2013, Jonas Gahr Støre påsto at Norge har blitt et kaldere samfunn i løpet av årets valgkamp. Når venstresida hevder dette, så er det alt annet enn å forsøke å skape mistillit og konflikt, eller hva?

La meg tenne et lys. De fire siste årene har satsingen på skole økt, det har ikke vært så mange aviser i Norge siden mellomkrigstiden, kommuneøkonomien blomstrer, det investeres i vei og jernbane, likestillingen går fremover, Nord-Norge går så bra at de mangler arbeidskraft, helsekøene går ned og veksten opp.

Det er ikke Høyre og FrPs fortjeneste alene at Norge har klatret opp tre plasser siden de rødgrønnes tid og tatt førsteplassen på rangeringen av verdens lykkeligste land, men det er fortsatt et godt stykke unna at alt er i ferd med å rakne. På tide å roe retorikken?