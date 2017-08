Jeg blir møtt med smil. Blikkontakt. Empati. Raushet. Trygghet. Det kan aldri automatiseres.

Det banker på døren. «Hei.» «Gratulerer.» «Så nydelig liten jente.» «Jeg heter Silje.» Håndhilser. Smiler. Blikkontakt. Empati. Raushet. Trygghet. «Jeg tenker at vi kan gjøre det sånn», sier Silje. Jordmoren. Åpen. Imøtekommende. Kunnskapsrik. Erfaren.

Mannen har vært på Kvinneklinikken to ganger før uten å skjønne det åpenbare: Kvinneklinikken er ikke for ham, den er for kvinnen. Og barnet, så klart. Deretter mannen.

Mannens to første barn kom til verden uten dramatikk. Nydelige. Da tenker man ikke over alt som egentlig kan skje og skjer på Kvinneklinikken i Bergen hver dag. Den tredje kom en måned for tidlig. Seteleie. Nei. Tverrleie. «Den nest mest vanlige måten å føde på», sa jordmoren med et smil. Ingen grunn til panikk altså. «Ikke Google det», sa mannen til mammaen. Det gikk. Nesten.

Det er torsdag kveld. Rier i to dager. Fellesferie. Overlegen kommer inn i rommet. «Jeg vil beholde deg her til i morgen», sier hun. Fredag. Mannen og mammaen er egentlig klar for å reise hjem, det er jo en måned til termin, riene er over og ingen vil være til bryderi. Vi er hypokondere, tenker mannen og mammaen.

Fredag ettermiddag. Riene tilbake. Kanskje vi ikke er hypokondere likevel? «Hjerteformet livmor», sier ultralyd-spesialistene som kobles inn. Dette barnet finner ikke selv veien ut. Risiko. Vaktskifte. «Jeg har sett på saken, det blir akutt keisersnitt i kveld», sier den nye legen. Blikkontakt. Trygghet. Mannen Googler. Wikipedia. I romertiden innførte en av keiserne en lov som påla borgerne, ved en gravid kvinnes død, å skjære opp livmoren slik at barnet kunne overleve. Ingen kvinne overleve keisersnitt før på 1700-tallet. På Kvinneklinikken i Bergen er de på bena igjen etter kort tid. Selv i fellesferien.

Natt til lørdag. Mammaen, to kirurger, to sykepleiere, to jordmødre, to anestesileger, barneleger og meg, mannen. Hvor kommer de fra, tenker mannen. Enkelte ansatte i privat næringsliv klager over kunder som kontakter dem etter klokken 16, og her er mannen, kunden, i et rom med 10 spesialister natt til lørdag. Fortsatt i fellesferien. Dedikerte og profesjonelle mennesker i offentlig sektor. Enkelte andre må ta seg kraftig sammen, tenker mannen.

Operasjonen starter kl 23:52. Etter syv minutter setter datteren rumpen ut i verden. Først tre minutter senere, altså lørdag, er den nye kvinnen ute. Blå, men ingen problem for ekspertisen på Kvinneklinikken. Minutter etterpå er mannen på bakrommet med sitt tredje barn, full av liv. Nydelig. Mannen og den første kvinnen født i Bergen i dag. Operasjonen fortsetter i en time til. Alt skal tilbake på plass. Mannen får med sin datter på et nærliggende rom. Han får mat, drikke og et lite flagg på bordet. Det er jo bursdag.

En av kirurgene kommer inn. Hun håndhilser. Smiler. Blikkontakt. Empati. Raushet. Trygghet. Gratulerer. Roser alle kvinnene, operasjonsteamet, mammaen og den helt nye kvinnen. Snakker gjennom operasjonen. Det er fortsatt natt til lørdag i fellesferien.

Mammaen sendes rett til overvåking. Hun blir kontinuerlig beskyttet av en annen kvinne til lørdag morgen. Flyttes så over til et familierom med utsikt til Ulriken. Mannen flytter inn. Det dekkes opp til fire måltider i rommet rett over gangen med utsikt til Fløien. Det vaskes i korridorene. Klær skiftes ut. Mat settes frem. Utstyr sjekkes. Medisiner hentes. Journaler skrives. Lørdag. Søndag. Mandag. Hver tredje time kommer det noen med mat til den nye kvinnen. Klinikken har visstnok tre vaktskift i døgnet. Kontinuerlig oppfølging. Nye jordmødre banker på døren. «Hei.» «Gratulerer.» «Så nydelig liten jente.» «Jeg heter Hanne.» Håndhilser. Smiler. Blikkontakt. Empati. Raushet. Trygghet.

Mandag formiddag går alt av seg selv. Mammaen flyttes til et dobbeltrom. Mannen sendes hjem. Nye gjester trenger familierommet. Mannen spør hvor mange som blir født her. Over 5000 i året, sier jordmoren. Men det er jo søndag i fellesferien, tenker mannen. Er alle på jobb? Selvsagt. Kvinneklinikken står på døgnet rundt. Hele året.

I en verden der ingenting er gratis, er Kvinneklinikken nettopp dét. Mannen spør om å få betale. Får et skjema. 970 kroner for to overnattinger med helpensjon. Parkering utenfor koster trolig mer. Aldri før har mannens bidrag i statskassen føltes bedre. Dette er uten sidestykke. Mitt Haukeland. Vårt Haukeland. Fantastiske Haukeland. Det er nesten ikke til å tro.

Mannen tenker at det er sikkert kamper på bakrommet. Susanne. Trude. Heidi. Linda. Marit. Budsjetter å holde. Krav til effektivisering. Digitalisering. Automatisering. Men dette møter ikke meg. Mannen. Jeg blir møtt med smil. Blikkontakt. Empati. Raushet. Trygghet. Det kan aldri automatiseres.

Døren til personaltoalettet på avdelingen «Føde 2» står på gløtt. Skriften på veggen sier: «Du er fantastisk». Og det skal jeg fortelle dere alle: Det er nettopp det dere er! Mannen på Kvinneklinikken er evig takknemlig.