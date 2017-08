Regjeringens stemmefiske går utover de aller svakeste av våre yngste borgere.

Justisdepartementet har kommet med et lovforslag som angriper de svakeste av de svake i vårt samfunn – barn født til statsløshet. Dette forslaget er ikke forenlig med folkeretten og har derfor blitt forkastet før. Mon tro om det er et valgkampstunt? I så fall et ganske usmakelig sådan.

I motsetning til Finland og hele 17 land i Europa som har innført systemer for automatisk innvilgelse av statsborgerskap ved fødselen for barn som ellers ville bli statsløse, vil regjeringen stramme inn den strenge loven vi allerede har.

Departementets forslag medfører at statsløse barn som er født i Norge, kan nektes å søke statsborgerskap inntil 18 års alder hvis de ikke har hatt lovlig opphold. Vi skal altså være et land som nekter å gi alle sine landsfødte barn identitet, tilhørighet og trygghet når de vokser opp.

Statsborgerloven er fra før såpass streng, at den må vike på flere punkt av hensyn til internasjonale konvensjoner. En ytterligere forverring av de statsløses forhold vil understreke for resten av verden at her på berget er vi oss selv nok.

Regjeringens stemmefiske i grunt og grumsete velgervann går utover de aller svakeste av våre yngste borgere. «Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem», står det i Barnekonvensjonens §7,1.

Det er på tide at både regjeringen og hjelpepartiene Venstre og KrF stikker fingeren i jorden og lukter hvor vi er.