Det haster med en mer selvstendig utenrikspolitikk.

Nærmere tusen personer ble drept av ordensmakten i USA i fjor, ifølge Amnesty Internationals siste årsrapport.

Les gjerne setningen én gang til, hvis dette høres mer ut som en dystopisk skildring à la TV-serier som «Handmaid’s Tale», hvor styringen av USA har blitt tatt over av fascister. I norske hovedstrømsmedier kan volden, som særlig rammer svarte, fremstå som isolerte hendelser, litt for mange råtne epler i politiet. Virkeligheten er at USA har en menneskerettighetskrise.

En skulle tro at norske stortingspolitikere var mer opptatt av dette. At de reiste debatten. Én ting er hva som skjer i Kina og Russland, men USA er faktisk vår nærmeste allierte. Landet som selv hevder å spre menneskerettigheter verden over med sine kriger. Landet som vi er tett knyttet til – og underdanig overfor.

Problemet er at stortingspartiene i større eller mindre grad har støttet opp om Natos kriger. Da er det mer bekvemt bare å kritisere land som er langt borte, og som vi ikke har samarbeidet med. Vi kan kritisere menneskerettighetsbrudd som ikke angår oss, hvor vi ikke har noe å svare for. Men som regel har Norge heller ikke særlig god innflytelse i slike saker. USA, og til og med deres mest tvilsomme allierte, som Saudi-Arabia, slipper unna med en sporadisk irettesettelse.

En nylig meningsmåling gjort av meningsmålingsinstituttet Yougov viser at nordmenn vil at vi skal tenke nytt i utenrikspolitikken. Rødts forslag er utmelding av Nato. Vårt medlemskap gjør at vi i praksis går god for USAs politikk, og står uten moralsk autoritet til å snakke om menneskerettigheter. Norges deltakelse i angrepskriger som med god grunn er svært upopulære i Afrika og Midtøsten, øker dessuten terrorfaren i Norge.

Menneskerettighetskrisen i USA og Donald Trumps farlige og uberegnelige politikk vil på sikt tvinge gjennom en ny politikk i Norge. Det haster med en mer selvstendig utenrikspolitikk og å få på beina et nordisk forsvarssamarbeid som kan erstatte alliansen med USA. La dette valget bli et vendepunkt – også i utenrikspolitikken.