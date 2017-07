Norge er blitt et land som ærbødig bukker for stormaktene.

Norge har ikke en ledende rolle i det internasjonale miljøarbeidet, vi er ikke med på kampen mot atomvåpen og vi svikter tidligere nobelprisvinnere. Etter fire år med blåblå regjering har Norge blitt et land som ærbødig bukker for stormaktene. Dette er en politikk Norge ikke er tjent med.

Norge er et lite land i en stor verden. Vi er ikke en stor militærnasjon eller en mektig økonomisk stemme i det globale spillet. Men i utenrikspolitikken har vi ofte hevdet oss og deltatt i stormaktsspillet, til tider over vår egen evne. Som en sterk forsvarer av folkeretten og menneskerettighetene har Norge gjennom tiden vist at vi kan være med å bidra til fredsprosesser og støtte opp om demokratiforkjempere når de blir tiet i hjel, selv om dette har kostet oss. Det har gitt oss en troverdighet og upartiskhet som har gjort oss attraktiv i det internasjonale diplomatiet.

Denne linjen beveger vi oss nå vekk ifra. De siste fire årene har den blåblå regjering svekket Norge sin troverdighet i viktige saker. Noe som igjen svekker vår internasjonale rolle.

Det er komisk når det er Norges konservative regjering som gjør knefall for det selverklærte kommunistiske regimet i Kina. Først da regjeringen for tre år siden nektet å møte tidlige Nobelpris-vinner Dalai Lama, selve symbolet på ikkevoldelig kamp mot Kina sin okkupasjon av Tibet. Knefallet for Kina ble senest gjentatt for få dager siden da Solberg nektet å støtte opp om EU sin forespørsel om løslatelse av Liu Xiaobo. Nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner, var en av dem som nominerte Xiaobo til fredsprisen. Men det er tydelig at engasjementet for saken ikke strekker seg særlig langt når det virkelig gjelder.

Vi har valgt normalisering av vårt forhold til Kina på bekostning av menneskerettighetene. Dette svekker Norge sitt renommé, men ikke minst er det et svik mot dem som daglig kjemper for de grunnleggende rettighetene vi tar for gitt.

USA er Norges nærmeste allierte, og vår utenrikspolitikk har i hovedsak bestått av å hoppe når amerikanerne sier hopp. Dette er for å støtte opp om NATO-pakten og vise vår lojalitet. Samtidig har Norge til tider fremmet krass kritikk mot våre gode venner. Men dagens regjering sin kritikk av Trump og hans ekstreme uttalelser har vært forbausende beskjedne sammenlignet med EU og spesielt Sverige som kalte inn USA sin ambassadør på teppet i forbindelse med Trump sitt innreiseforbud.

Forrige uke diskuterte to tredjedeler av verdens stater et atomforbud i FN. Det ble vedtatt. Forhandlinger den rødgrønne regjering var med å oppfordre til, men som Norge ikke var en del av. Dagens regjering gjemmer seg bak en forklaring om at vi som NATO-land ikke kan delta i FN sin behandling. Forklaringen holder ikke vann all den tid NATO-landet Nederland deltok i disse forhandlingene.

De blåblå gjør Norge mindre viktig i den internasjonale politikken. Når vi ikke står opp for de verdiene vi snakker så stort om og heller gjør knefall for stormakter så mister vi troverdighet. Dersom vi ønsker ett Norge som tar en lederrolle når det kommer til klimapolitikk, menneskerettigheter og fredspolitikk er det på tide med en ny regjering.