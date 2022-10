Det store sviket

Regjeringa har prioritert vekk Noregs verste veg. Er gratis ferjer viktigare enn liv og helse?

Redsla som kjem krypande når ein av dei me er glad i skal køyra frå Voss til Bergen, visast ikkje i statistikkar, skriv Marit Norheim Olde.

Marit Norheim Olde Voss

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Torsdag 6. oktober, fyrste hauststormen er komen inn over Vestlandet og regjeringa presenterer statsbudsjettet. Store nedbørsmengder og rasfare, oppmoding om at ein bør halda seg heime viss ein ikkje absolutt må ut og køyra.

Mannen min må ut og køyra, på E16 frå Voss til Trengereid. Eg kjenner på klumpen i magen, ubehaget i brystet, redsla for at det denne gongen er me som skal missa ein av våre kjære. Og eg er rasande og lei meg for at regjeringa i statsbudsjettet har valt å vekkprioritera pengar til planlegging av K5-prosjektet som skal gje oss ny bane og veg.

Regjeringa med Jonas, Jon-Ivar og Trygve: Korleis kan de prioritera vekk Noregs farlegaste veg? Korleis kan de utsetja eit prosjekt som handlar om liv og helse? Eg vil ha svar! Dette er eit svik! Me har venta altfor lenge på denne vegen. Liv etter liv har gått tapt medan me har venta.

Spørsmålet er ikkje om fleire liv går tapt, men kor tid det skjer, og kven er dei neste som skal missa ein av sine kjære. Kan regjeringa stå inne for prioriteringa si med dette som bakteppe?

Omkøyringsvegane mellom Bergen og Voss er så dårlege at dei ikkje er eit reelt alternativ, skriv innsendaren.

De har valt å prioritera planlegging av Hordfast, de prioriterer gratis ferjer og skipstunnel ved Stadt får pengar. Eg unner desse prosjekta pengar, men regjeringa seier det er eit stramt budsjett og ein må prioritera. Då må vel liv og helse koma først i køen, so får andre prosjekt heller venta litt.

Utan pengar stoppar planlegginga av K5 opp. Det er idioti sidan planlegginga er i gang og reguleringsplanen er vedteken av departementet. Byggjestart vert utsett og sjølvsagt også kor tid trygg veg og bane står ferdig.

For kvart år prosjektet vert utsett, vil fleire missa livet eller verta skada grunna ras og ulukker på strekninga. Så no må stortingspolitikarane ta ansvaret som regjeringa ikkje har teke, pengar til planlegginga av K5 må inn på neste års statsbudsjett!

Les også MDG vil ha fire timers togtid til Oslo, men dropper prosjektet som kutter reisetiden med én time

Det er mange tungtvegande grunnar til å koma i gang med K5:

Fylkestinget har prioritert K5 øvst på lista over samferdsleprosjekt i høve NTP, og eit samla næringsliv i regionen står bak prioriteringa av ny veg og bane. Korleis kan regjeringa gå imot denne prioriteringa? Det er overkøyrande og distriktsfiendtleg å gå imot vedtak som er gjort lokalt. Det er folket og næringslivet her som kjenner på kroppen korleis det er å leva med denne vegen. Er det god distriktspolitikk å ikkje lytta til folket, Trygve?

Reisetida med tog mellom Bergen og Oslo vil verta kraftig redusert med ny bane mellom Bergen og Voss i tillegg til bygging av Ringeriksbana. Det vil gjera tog til eit reelt alternativ til fly mellom dei to største byane i landet. Dette er eit viktig tiltak for å redusera utslepp av klimagassar, er ikkje det viktig for regjeringa?

Næringslivet i regionen er avhengig av strekkja, i høve varestraum og persontrafikk. Når det går ras og vegen vert stengd, får det store økonomiske og praktiske konsekvensar. Omkøyringsvegane mellom Bergen og Voss er så dårlege at dei ikkje er eit reelt alternativ. Verdiskapinga i næringslivet på Vestlandet er viktig for AS Noreg, er ikkje det noko regjeringa bør ta vare på?

Men ein viktig grunn til å løyva pengar til K5 på statsbudsjettet, er livskvaliteten til alle oss som bur her og må leva med å vera redde. Denne redsla som ikkje kan visast i statistikkar, og som kjem krypande når ein av dei me er glad i skal køyra frå Voss til Bergen.

Og kvardagen til alle dei som har vorte skada på vegen, og kjem til å verta det i framtida. Skadane kjem ikkje fram i statistikkane, men dei avgrensar både den skada og pårørande i liva deira. Det får konsekvensar fysisk, psykisk og økonomisk, som ein ber med seg vidare i livet.

Regjeringa kan ikkje snakka dette vekk og skulda på energikrise og krig i Europa. De har prioritert vekk Noregs verste veg, samstundes som de vil gje gratis ferjer til folk. Er gratis ferjer viktigare enn liv og helse? Kvart liv som går tapt på denne strekkja i åra som kjem bør minna politikarane på kor viktig det er å få ny veg og bane mellom Voss og Bergen raskt.

Det er ikkje for seint å snu!

Kva vil du skrive om? Send eit innlegg til debatt@bt.no! Usikker på korleis ein gjer det? Sjå tips på denne sida.