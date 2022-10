Et barnevern i knestående vil ikke reise seg av at politikere går

Det er barnevernets kompetanse og manglende treffsikkerhet som er problemet.

Vi risikerer at politikerne setter inn en rekke overflatiske tiltak uten å forstå hva problemet er, skriver Heidi Wittrup Djup.

Heidi Wittrup Djup Psykologspesialist

Barnevernstjenesten i Bergen kommune er nok en gang i medienes og folkets søkelys. Denne gangen som følge av en fundamental svikt mot en syv år gammel gutt som ble funnet fastbundet og mishandlet i eget hjem. Dette skjer bare måneder etter et barn gikk fullstendig under radaren og ble lagt inn på sykehus på grunn av underernæring. Fylkeslegen uttalte i ettertid at han aldri har sett noen falle mer gjennom vårt sikkerhetsnett.

Dette er ikke første gang svikten i Bergens barnevern blir påpekt. Deloitte-rapporten som kom ut i år, og ikke minst Fjeld-rapporten fra 2020, er begge sterkt kost for alle som er opptatt av barns beskyttelse. Situasjonen er rett og slett uholdbar, og barn i byen har ikke tid til å vente lenger.

Barnevernet i Bergen har nå for alvor blitt et politisk tema. Det stilles krav til umiddelbar handling, det fremmes mistillitsforslag, og ansvarlige ledere har allerede gått av. Selv om det er viktig å ansvarliggjøre dem med det overordnede ansvaret, er det likevel naivt å tro at dette i seg selv vil skape vesentlig og nødvendig endring. Endringer på toppen er ikke nok når bunnen er nådd.

Flere partier har varslet mistillitsforslag mot sosialbyråd Katrine Nødtvedt (MDG) som følge av krisen i barnevernet i Bergen.

Svikten i barnevernet er et resultat av at det over tid har båret galt av sted både med barnevernstjenestens mandat, styring, kontroll og kompetanse. Nå når krisen har blitt overtydelig og situasjonen svært presset, risikerer man at politikerne får handlingstrang og setter inn en rekke overflatiske tiltak uten at det foreligger en god nok problemforståelse eller erkjennelse av hvor gjennomgripende systemkrisen faktisk er.

Jeg skal ikke påberope meg å sitte med svaret, men tillater meg likevel å trekke frem noen forhold jeg mener er viktige å få raskt på plass.

Det første er å sikre tilstrekkelig kompetanseutvikling og bedre ivaretakelse av de ansatte. Disse to aspektene henger sammen. Men kompetanse handler ikke om antall år på skolebenken. Uansett hvor mange mastergrader man tar, vil det alltid være erfaring, menneskemøter og læring i det virkelige liv som er mest verdifullt for å utvikle og korrigere egen yrkesutøvelse. Men for at denne læringsprosessen skal kunne skje på en måte som fremmer kompetanse, kritisk selvrefleksjon og god rolleforståelse, må det tilrettelegges for kollegaveiledning, styrking av teamene og bedre ivaretakelse av enkeltansatte.

Det er urettferdig å sette ansatte i en situasjon der de skal forvalte så mye makt og ha så stor betydning for andre menneskers liv, uten at de får den kunnskap, personlige støtte og faglige veiledningen som trengs for å ta gode, rasjonelle beslutninger. Behovet for å støtte, veilede og utfordre de ansatte både på sak og prosess, med en hyppighet, kontinuitet og varighet som faktisk kan gi reelt utbytte, er vesentlig. Dette også for å øke sannsynligheten for at de ansatte makter å stå i jobben over tid.

Det andre er å styrke den tverrfaglige kompetansen slik at tjenestens evne til å analysere komplekse saker og vurdere alternative hypoteser blir bedre. Som et strakstiltak bør det nedsettes høykompetente ressursteam bestående av blant annet sosialarbeidere, psykologer og jurister som kan bistå i vurderingene som skal gjøres.

Men gode vurderinger krever ikke bare barnefaglig og juridisk kunnskap. Vi risikerer alle at våre problemløsningsevner svekkes av ytre press, egne stressreaksjoner, sosial påvirkning, gruppetenkning og hypotesebekreftende tankefeller. Derfor må kunnskap om kognitive og sosialpsykologiske prosesser være innarbeidet i måten teamene arbeider på. Dette vil ikke bare styrke det faglige arbeidet og bedre beslutningsprosessene, men også være til støtte for dem som skal faktisk skal omsette disse beslutningene til praksis.

Det tredje er å utvikle evnen til egenevaluering og kritisk selvrefleksjon på systemnivå. I mitt mangeårige arbeid som barnefaglig sakkyndig har jeg aldri møtt på et annet organ som er så endringsresistent som barnevernet selv. Det er et paradoks at den samme tjenesten som krever innsikt, erkjennelse og endring fra foreldre, ikke stiller de samme kravene til seg selv. Feil bortforklares, bagatelliseres eller avvises, egen rolle i konflikter og samarbeidsproblemer blir ikke tatt på alvor, og evnen til å lære av egne feil, justere praksis og beklage til de skadelidende, er totalt fraværende i enkelte saker. Det er nedslående og usedvanlig uprofesjonelt.

Fjeld-rapporten ble lagt frem i mars 2020. Den peker på saker der barnevernet både har grepet inn for mye og saker der de lot være å gripe inn.

I tillegg gir det et inntrykk av at vi har «for lite» barnevern og at det trengs mer ressurser. Dette maskerer at det i stor grad er manglende treffsikkerhet som er problemet. Svikten ligger nemlig ikke bare i at tjenesten unnlater å gripe inn når barn er i desperat behov for hjelp og beskyttelse i egne hjem. Den ligger også i at tjenesten uriktig griper inn i adekvate hjem og gjør seg skyldig i å feilaktig og urettmessig ta barn under offentlig omsorg. Begge grøfter er alvorlige, og bedre kompetanse og kontroll med makten må følgelig på plass.

At det nå skal settes inn tiltak som kan skape endring, er positivt. Men like viktig er det at menneskene som jobber i tjenestene, øver på å tåle det ubehag egen usikkerhet, mangler og potensial til å gjøre feil faktisk gir. Hvordan det er å stå i at vi faktisk ikke vet, og at vi risikerer å gjøre feil med enorme konsekvenser for dem som trenger oss. Det krever mye mot, trygghet og støtte å erkjenne egne feil, lære av dem og si unnskyld til berørte.

Den overordnede ledelsen har ansvar for å tilrettelegge for disse prosessene, ikke minst gjennom å være gode rollemodeller selv. Slik etaten fremstår i mediene, fra øverste fagmyndighet og nedover i systemet, mener jeg de sviker også der.