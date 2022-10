Et enkelt forslag som vil få oss til å drikke mindre øl og brus

Hvordan redusere forbruket av drikkevarer fra butikk, uten å øke prisen? Svaret er enkelt: Oppgi alle priser med pant.

«Panten bør alltid inkluderes på prislappen, slik at vi lett forstår hvor mye det koster å kjøpe drikkevaren», mener innsenderen.

Jon Olav Økland KrF-medlem, Bergen

Debatt Dette er et debattinnlegg.

Denne løsningen vil ikke bare fremme folkehelsen, men også bidra til å redusere plastforbruket. Samtidig vil verken du eller jeg betale ett øre mer for varen vi kjøper i butikken.

Dersom løsningen er så enkel, hvorfor er den da ikke innført? Svaret er like enkelt: Butikkene og produsentene vil tape på det.

Jon Olav Økland mener forbrukerne blir lurt av at panten ikke er inkludert i prisen på brus, øl og andre drikkevarer.

Alle som i dag kjøper mineralvann på en dagligvarebutikk, får oppgitt prisen på produktet. Men i motsetning til de fleste produkter, vises ikke hele prisen på drikkevarer, og pant kommer i tillegg. Dette er et problem for forbrukerne, ettersom vi forbrukere må kalkulere totalkostnaden og hva som må betales i kassen.

Det kan virke sært å problematisere innretningen på panteordningen, når alle vet at panten er på to eller tre kroner, og vi uansett får tilbakebetalt beløpet ved retur. Men det er mulig å fikse dette problemet uten å fjerne alt ved det norske pantesystemet som er vellykket.

«Den reelle prisen er ikke alltid den samme om den opplevde prisen, og vi påvirkes av tilbud, reklame og annen markedsføring knyttet til prising», skriver innsenderen.

Det første problemet med panteordningen er at vi ikke har noe valg. Jeg som kunde kan ikke unnlate å betale for panten, selv om jeg skulle ønske å drikke brusen og levere den direkte tilbake i kassen. Jeg må betale for panten før jeg kan få pengene tilbake. Derfor burde prisen alltid inkludere pant, og ikke motsatt.

Så lenge det ikke er mulig å kjøpe en vare uten å betale pant, bør også panten være inkludert i totalprisen, slik vrakpanten inkluderes i prisen på ny bil.

Biler selges ikke slik, og det burde heller ikke drikkevarer, mener innsenderen.

Det andre problemet er at vi kjøper mer drikke fra butikken enn det vi ellers ville gjort, fordi prisen virker lavere enn den i virkeligheten er. Alle vet at det er pant på brus, og alle vet hvor mye det er i pant. Likevel er prislappen lavere enn det du betaler i kassen, og det påvirker oss forbrukere.

Den reelle prisen er ikke alltid den samme om den opplevde prisen, og vi påvirkes av tilbud, reklame og annen markedsføring knyttet til prising. Et eksempel kan være at den synlige prisen på en sekspakning med Pepsi Max er 84 kroner, i stedet for 102 kroner, som den er på kassalappen.

Hvor mye koster egentlig en sekspakning med brus?

Det tredje problemet er at prisen ikke er transparent, men må beregnes. Det er enkelt å regne totalkostnaden av en liten brus inkludert pant. Det blir imidlertid mer teknisk å beregne sluttsummen dersom jeg skal kjøpe flere flasker og bokser i ulik størrelse. Totalsummen får jeg på kassalappen, men da er det for sent, og kjøpet allerede gjort.

Det er tross alt sluttsummen på kassalappen som teller, og derfor bør panten alltid inkluderes på prislappen, slik at vi lett forstår hvor mye det koster å kjøpe drikkevaren.

Øl, brus og annet mineralvann er relativt prissensitive varer. Det betyr at dersom den opplevde prisen øker, vil forbruket redusere. Resultatet av dette vil dessverre ramme næringsliv, butikker og produsenter. Men hensynet til forbrukeren bør likevel komme først.

Uten å øke sluttsummen, vil det å inkludere panten i prisen kunne bidra til økt transparens for forbrukeren, og samtidig kanskje ha positive ringvirkninger for folkehelse og miljø.