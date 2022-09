At du kan, er ikkje det same som at du bør

Forklåringa på straumprisauken er såre enkel. Det er løysinga også.

Nedtappa vassmagasin er eit teikn på at grådigheita rår, skriv Rune Garmann. Her frå Sysendammen i Eidfjord i fjor haust.

Rune Garmann Masfjorden

Dette fyndordet fann eg i ei bok som eg las for mange år sidan: «The fact that you could, does not mean that you should!»

Mykje av det boka handla om, har eg gløymt. Men desse orda, dei sit. Dei har passa i mang ein situasjon opp gjennom åra. Og dei gjer det framleis: At du kan, er ikkje det same som at du bør.

I dag ser vi ein radikal prisauke på elektrisk kraft. Det er mange faktorar som får skulda. Utanlandskablane, til dømes, og det grøne skiftet, og mangel på gass i Europa, og marknadskreftene, og skattar og avgifter.

Personleg trur eg forklåringa på prisauken er såre enkel: grådigheit. Straumen vert seld til den eller dei som kan få tilgjenge til han, og som er villige til å betale mest. Dette skjer av di dei som har høve til å tene grovt på situasjonen, vel å tene grovt på situasjonen og har gjort det ei god stund. Nedtappa vassmagasin seier sitt.

Men at du kan, er ikkje det same som at du bør, og prinsippet om at tilbod og etterspurnad skal definere prisnivået, er inga naturlov. Den let seg overstyre, og verktøyet har vi tilgjengeleg.

Prinsippet om at tilbod og etterspurnad skal definere prisnivået, er inga naturlov, skriv Rune Garmann.

Dette verktøyet heiter fastprisavtale. Med ein slik avtale i handa kan ein krevje å få levert straum til ein fast, føreseieleg pris. Problemet er berre at denne prisen er sett slik at leverandørar og andre som trener på straumen, ikkje skal tape på ein slik avtale – om ein då kan kalle ei litt mindre forteneste for eit tap.

Det burde vere mogeleg å tilby alle forbrukarar ein fastprisavtale, basert på dei reelle produksjonskostnadane og supplert med eit rimeleg påslag. Kan hende burde ein kunne tilby brukarane ein fastprisavtale for ein viss del av forbruket, til dømes 80–85 prosent av gjennomsnittsforbruket dei to siste åra, medan resten baserte seg på spotpris? Med den finkorna informasjonen kraftleverandørane har om forbruket til kvar einskild, burde datagrunnlaget vere der.

For meg framstår ei slik ordning som noko meir målretta enn den sokalla straumstøtta, som strengt teke ikkje er anna enn ei subsidiering av dei som alt tener grovt på å levere straum, via di og mi lommebok.

Kan hende dette er tida for på snu litt på det gamle fyndordet, og seie «du kan, og du bør»?

