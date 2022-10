Vi som er blinde, får ikke lenger den hjelpen vi har rett til

Utdanning og rehabilitering av blinde er blitt systematisk avviklet. Det ser ikke ut til å få konsekvenser for andre enn for oss som ikke kan se.

Innsenderne, som begge er blinde, advarer mot regjeringens kutt i tilbudet til folk som mister synet.

Sølvi Marie Risøy Statsviter

Magne Bolme Historiker

Vi er begge blinde. Våre ulike historier illustrerer dagens prekære situasjon i utdanning og rehabilitering av sterkt synshemmede, og hva som har gått tapt.

Magne vokste opp på 1970 og -80-tallet. Også da var det utfordringer, men likevel fikk han systematisk oppfølging gjennom hele skolegangen fra pedagoger med spesialkompetanse.

Han fikk opplæring i grunnleggende teknikker i alt fra mobilitet til skolearbeid. Selv om han ikke var en mønsterelev, fikk han verktøyene som senere gjorde det mulig for ham å ta hovedfag i historie med meget god karakter.

Magne fikk alle sine bøker enten i punktskrift eller i et lydformat han kunne bruke. Blinde skolebarn i dag har også lovfestet rett til en tilpasset utdanning, men de får det ikke. De blir avspist med ikke-fungerende dataprogrammer, og i den digitale revolusjonen får de ikke engang skolebøker i et tilgjengelig format.

«Vi er likeverdige borgere, og vår utdanning er like viktig som alle andres», skriver Magne Bolme og Sølvi Marie Risøy.

Sølvi Marie hadde tatt utdanning og fått fast jobb som førsteamanuensis da hun ble blind i 2018. Siden har hun kjempet for å få rehabilitering. Hun trenger å lære å lese punkt, bruke hjelpemiddel som gjengir tekst fra skjermen i punktskrift og å bruke PC uten syn.

Tross utallige søknader til Bergen kommune har hun ikke fått opplæring som gjør henne i stand til å mestre dette i jobb og fritid. Det finnes ingen plan for hvordan hun skal oppnå disse ferdighetene, til tross for at opplæringsloven gir henne en ubetinget rettighet til dette.

Bergen kommune har ansvaret for at hun skal få opplæringen, men kommunen har bygd ned tilbudet.

Statped er statens spesialpedagogiske støttetjeneste for kommunenes tilbud til skolebarn og voksne som mister synet. Men også Statpeds tilbud er blitt bygd ned i de siste tiårene.

Også Bergen kommune har bygd ned tilbudet til blinde, skriver innsenderne.

I forslaget til statsbudsjett vil regjeringen kutte i Statpeds tilbud til synshemmede. Slik vil regjeringen ytterligere svekke utdannings- og rehabiliteringstilbudet til blinde barn og voksne som mister synet.

Det hjelper verken de blinde barna eller de som blir blinde senere i livet, å ha juridiske rettigheter, når disse ikke blir oppfylt. Og det virker ikke som det får konsekvenser å ikke oppfylle disse rettighetene, for andre enn oss som ikke kan se.

Konsekvensene blir at vi ikke får utdanning, og dermed ingen mulighet til å klare oss i samfunnet på lik linje med andre. Og vi som allerede har utdanning og jobb, opplever at rehabiliteringstilbudet er så dårlig at det i praksis skyver oss ut av arbeidslivet.

Paradokset er at det ikke ser ut til å handle om penger. Sølvi Marie kan få assistanse i 100 prosent av arbeidstiden i de neste 20 årene. For rundt halvparten av det assistansen koster i ett år, ville hun kunne få opplæring som ville gitt økt selvstendighet i de neste 20 årene. Slik ville staten kunne spare millioner bare på henne.

Situasjonen begynner å bli desperat. Staten velger lettvinte og svært dyre løsninger, og kaster både samfunnsøkonomi og våre menneskerettigheter på båten. Offentlige myndigheter, stat og kommune må ta sitt ansvar for utdanning og rehabilitering av blinde. Statsforvalteren må begynne å føre tilsyn med at vi får våre juridiske rettigheter oppfylt.

Vi er likeverdige borgere, og vår utdanning er like viktig som alle andres.