I tøffe tider må vi satse på mer fellesskap og løfte i flokk.

Forrige uke kunne vi lese Høyre sine forslag for bergensskolene. De ønsker å innføre en urettferdig fraværsgrense for 13-åringer og skape en klassedelt skole mellom dem som er flinke og dem som trenger mer tid til å lære.

Arbeiderpartiet er stolte over hva vi har fått til så langt for bergensskolene. Flere lærere som kan følge opp elevene, gratis SFO for førsteklassingene og nedslitte skoler som har blitt oppusset. Vi husker da Høyres sist styrte bergensskolene, da inneklimaet på skolene var så dårlige at elever måtte undervises i lavvoer.

Men skolene skal fortsette å bli bedre med Arbeiderpartiet som styrer Bergen.

Arbeiderpartiet har allerede innført gratis skolemat på de videregående skolene i Vestland, og vi ser de positive resultatene dette gir. Elevene spiser sunn mat, har et godt fellesskap under måltidene og er mer konsentrerte i skoletimene. Det er synd at Høyre ønsker å fjerne dette .

Dette kan blant annet være fordi familien har dårlig økonomi. Derfor vil vi gi alle ungdomselever et sunt gratis skolemåltid hver eneste skoledag og sikre at alle har lik mulighet til å lære.

Vi mener at elever lærer best når de ikke er sultne. Elever som ikke spiser, konsentrerer seg dårligere og lærer derfor mindre på skolen sammenliknet med andre. Noen elever er flinke å ta med seg matpakke på skolen, mens mange ikke er det.

Elever på ungdomsskolen har allerede nok press på seg som det er, med karakterer for første gang – og en epoke i livet hvor de skal finne seg selv i et sosialt miljø som stadig stiller nye krav til dem.

Vi mener at det er viktigere at bergensskolene får ressurser til å følge opp elevene sine som sliter eller har høyt fravær, enn å innføre en fraværsgrense som i verste fall fører til at de ikke fullfører ungdomsskolen.

Leksefri skole

Vi er positive til at skolen bør være leksefri. Det er på skolen med lærerne at elevene har best utgangspunkt til å lære. Lekser stiller et urettferdig krav til foreldrene hjemme.

Har elever foreldre som er dårlige i språk eller matematikk, så får disse et mye dårligere utgangspunkt for å få hjelp enn barn som har foreldre med masse faglig kunnskap. På skolen har alle lik mulighet til å få god hjelp.

Arbeiderpartiet mener at når skolen er ferdig, så skal det være en tid for fritidsaktiviteter, hobbyer og venner, ikke mer stress for elevene. Det er viktig at barn og ungdommer får fritid til å nettopp være barn og ungdommer.

For Arbeiderpartiet er det viktigste at vi i tøffe tider satser på mer fellesskap og løfter i flokk. Det gjør vi ved å fortsette å styrke fellesskolen, ikke ved å lage et urettferdig og klassedelt skolesystem slik Høyre vil.

