På tide å ta grep mot sosiale medier

Veksten i unges psykiske problemer faller nøyaktig sammen i tid med fremveksten av sosiale medier.

Instagram er utpekt som verstingen, men det er grunn til å tro at Tiktok har samme effekt på unges psykiske helse, skriver Dag Inge Ulstein.

Dag Inge Ulstein Nestleder i KrF og stortingsrepresentant for Vestland

De siste drøyt ti årene har en psykisk helseepidemi uten sidestykke brutt ut i en rekke land og rammet barn og unge. Utbruddet skjedde samtidig med at unge begynte å bruke mye tid på sosiale medier. Er det en sammenheng?

Jeg mener det er på tide å gi foreldre verktøy for å slå tilbake mot sosiale mediers rolle i barns liv. I dag er ni av ti 9–18-åringer i Norge på sosiale medier og halvparten av alle ni- og tiåringer. I dag er aldersgrensen 13 år, men det er åpenbart for enkelt å lyve på alderen for å opprette en slik konto.

Derfor mener vi aldersgrense må følges av krav om registrering og innlogging med verifiserbar løsning, som for eksempel bank-ID og foreldres samtykke opp til 16 år, tilsvarende forslagene som er vedtatt i Frankrike.

Dag Inge Ulstein (KrF) mener aldersgrense for sosiale medier må følges av krav om registrering og innlogging, som for eksempel bank-ID og foreldres samtykke opp til 16 år.

Den voldsomme veksten i unges psykiske problemer faller nøyaktig sammen i tid med fremveksten av sosiale medier. Fra 2009 til 2012 ble «Liker» og «Dele»-knappene på Facebook introdusert, Apple kom med sin første telefon med frontkamera, og Instagram ble etablert.

Økningen i unges psykiske problemer er stor i en rekke land fra rundt 2010, tross ulike sosiale og kulturelle forhold. I Norge viser Ung-HUNT-undersøkelsen at 44 prosent av jenter rapporterer som angst og depresjonssymptomer, mot 16 prosent av guttene, med en kraftig forverring fra 2006–08 og fremover. I nittiårene meldte rundt 20 prosent av jentene og ti prosent av guttene om psykiske plager.

Hos voksne over 50 år, derimot, viser tallene en bedring i den psykiske helsen. Tidligere var det motsatt, fordi aldring henger sammen med sykdom og helseplager. Noe har med andre ord skjedd med barn og unges oppvekstvilkår.

Mye tyder på at sosiale medier ikke bare er sterkt korrelert med psykiske lidelser, men at de er en viktig årsak. Instagram er utpekt som verstingen. Ifølge Meta, eier av Facebook og Instagram, sine egne interne undersøkelser, som ble lekket til Wall Street Journal, svarer de unge : «Tenåringer legger skylden på Instagram for økningen i angst og depresjon (…) Denne reaksjonen var uprovosert og konsistent blant alle grupper».

Tiktok er en nyere tjeneste som det foreløpig foreligger få undersøkelser på, men det er grunn til å tro at effektene av Tiktok tilsvarer effektene av Instagram.

Ingen barn under 13 år skal være på sosiale medier, men nå er det halvparten som er det. Hvis vi håndhever regelverket så er det ingen av de barna som kommer til å være der. Jenter er særlig rammet. I puberteten får jenter, i mye større grad enn gutter, en forsterket selvbevissthet om sin egen kropp og en økt usikkerhet knyttet til hvordan de passer inn i sitt sosiale nettverk.

Sosiale medier, og spesielt Instagram, gjør at størrelsen på vennegruppen blir umiddelbart synlig for alle og ikke minst at bilder av dem selv blir gjenstand for den nådeløse dommen av antall likerklikk og kommentarer fra andre. Sosiale medier har endret barne- og ungdomstiden fullstendig. Har man først lagt ut en post, tenker man på hvilke reaksjoner man vil få også når man ikke er online.

Legger man ut et feil bilde eller en klønete formulert tekst, kan man bli gjenstand for netthets og mobbing i etterkant. Og de som velger å ikke være på sosiale medier, blir utestengt fra klassekameratene sine.

Barn skal få være barn, ha trygge og gode liv – og det uten presset sosiale medier skaper.