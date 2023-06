Videregående er ikke for alle

Vi gjør barna en bjørnetjeneste når de blir opplært til at alle kan bli det de vil.

Vi skaper tapere når alle ungdommer mer eller mindre tvinges til å ta videregående utdanning, tror Mirjam Randa Hermansen.

Mirjam Randa Hermansen Lektor med mastergrad i musikkpedagogikk

Debatt Dette er et debattinnlegg.

Skolesystemet i Norge utdanner unge uføre, og mange barn og unge utvikler psykiske vansker i løpet av skoletiden. Hele 30 prosent av elevene fullfører ikke videregående skole. Det er derfor et overgrep mot barn og unge å forvente at alle skal ta videregående utdanning.

Dette er et resultat av en enhetsskole som må hevdes å være et alvorlig feilgrep. Modellen har dyp forankring i norsk skole og gir alle lik rett til utdanning.

Idealet om høyere utdanning for alle, som blant annet skal bidra til utjevning av sosiale forskjeller, bidrar faktisk til at ulikhetene blir større. Frafall i videregående og økning i unge uføre er blant indikatorene på dette. Flere forskningsresultater dokumenterer også at kunnskapsnivået har sunket i norsk skole.

Flere 16-åringer bør gå rett i jobb i stedet for å begynne på videregående skole, mener Mirjam Randa Hermansen.

Det har blant annet blitt enklere å oppnå de høyeste karakterene, og leseferdighetene har blitt betydelig svakere blant norske tiåringer. Vi har fått en dårligere skole som på papiret er for alle, men som i realiteten er for fåtallet. Skolesystemet er ikke utviklet for å imøtekomme den mangfoldige elevgruppen vi har. Det er derfor grunnlag for å hevde at enhetsskolen ikke fungerer.

Enhetsskoletankegangen fører i mange tilfeller til urealistiske forventninger og stress. Du blir fortalt at bare du jobber hardt nok, kan du få til hva som helst.

Som lærer har jeg erfart at det ikke er grenser for hvor langt en elev kan nå. Ingenting er umulig! Likevel er dette en sannhet med modifikasjoner. Vi gjør barna en bjørnetjeneste når vi forteller dem at alle kan bli det de vil. Når normen blir at alle skal gå på videregående, skaper dette prestasjonspress og garanti for at noen vil mislykkes.

Alle kan ikke få en akademisk utdannelse, Norge trenger også arbeidskraft uten krav til utdannelse. Utdanningsstrukturen er med på å lage et stort underskudd av arbeidere, og vi har et utstrakt behov for importert arbeidskraft. Samfunnet har derfor mye å vinne på at flere ungdommer blir rekruttert til arbeidslivet.

Det er ikke usannsynlig at mange arbeidsdyktige ungdommer som sliter på skolen, ender med uføretrygd eller blir henvist til et mangelfullt psykisk behandlingstilbud. Et viktig tiltak kan være å tilrettelegge for at ungdommer kan gå rett i jobb eller lære etter ungdomsskolen. Ingen ungdommer velger uføretrygd eller sosial isolasjon frivillig.

Det bør tilrettelegges for at ungdommer kan gå rett i lære etter ungdomsskolen, mener innsenderen.

Vektingen norsk skole har på teoretiske fag, blir for krevende for mange elever, og det er forståelig hvorfor noen blir skolevegrere og flere ikke klarer å fullføre videregående. «Skoleflinke» elever blir gitt undervisning tilrettelagt for gjennomsnittseleven – et stadig synkende gjennomsnitt.

En uheldig konsekvens blir at tilpasningene for de mest sårbare går på bekostning av ressurssterke og evnerike elevers behov. Skoletrøtte og lite motiverte elever mangler et system som fanger dem opp, samt et reelt praktisk tilbud. Skolesystemet bidrar på denne måten til å skape «tapere».

Samtlige av de yrkesfaglige retningene inneholder for mye teori. Dette bekreftes av undersøkelser om frafall i videregående opplæring. Dessverre er de praktisk og estetiske fagene, generelt sett, dårlig representert i hele utdanningsløpet.

Og når den videregående opplæringen inneholder flere teoretiske fag, selv når du velger et yrkesfaglig utdanningsprogram, eksisterer det ikke lenger en enhetsskole for alle. Her har de som bestemmer, feilet grovt. Det er ikke overraskende at frafallet er størst innenfor yrkesfaglig utdanning.

Norge ønsker å fremstå som en ledende kunnskapsnasjon. Hvordan kan vi da akseptere at kunnskapsnivået blir stadig lavere, utdannelsene mindre krevende og høye karakterer lettere tilgjengelig? Enhetsskoleidealet må evalueres og moderniseres. La skolesystemet gi ungdommen et mer allsidig tilbud, med tilpasset opplæring som støtter mangfoldet – ikke likhetene.

Det er ikke holdbart å ha en middelmådig videregående skole, tilpasset et stadig dårligere gjennomsnitt. Vi kan ha en inkluderende skole uten at pensumet må forenkles for å imøtekomme alle.

Det er enda viktigere at vi skaper et inkluderende og differensiert samfunn. Alle må ikke fullføre videregående opplæring for å få plass i et tilpasningsdyktig Norge.