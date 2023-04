Dette bygget er så stygt at det hadde passet bedre i Oslo

Bygget skal passe inn i Bergens historiske bysentrum. Det hører heller hjemme i Bjørvika.

Slik ser det planlagte nybygget i Kong Oscars gate ut. Stående panel og usymmetriske vinkler passer ikke inn her, mener innsenderen.

Reidar Digranes 1.kandidat for Bergen Sp

Brakkebygget i Kong Oscars gate 44 skal rives, og et nytt bygg skal bygges. Dette er positivt. Kong Oscars gate er en vakker og historisk gate, og det shabby brakkebygget med graffiti i enden har gjort alt annet enn å heve gatelandskapet.

Med et slikt utgangspunkt vil ethvert nybygg være en forbedring, men det er også en mulighet til å bygge noe som både forskjønner og fremhever kvartalets særpreg. Dessverre er tomteeiers forslag til nybygg i beste fall middelmådig.

Folk trives bedre i klassisk arkitektur, skriver Reidar Digranes.

Bygget er foreslått utformet i ekte moderne stil, med usymmetriske vinkler, uinspirerte vinduer og en nærmest total mangel på fasade.

Arkitektene som står bak byggeplanen, hevder at utformingen har tatt hensyn til å skape «samspill mellom gammelt og nytt, tilpasning til strøkskarakter, taklandskap og nabobebyggelse».

Det foreslåtte bygget er riktignok bygd i tre og på samme høyde med nabobyggene, men der ender tilpasningen til strøkskarakteren.

For å begynne med det mest åpenbare: Trehus på Vestlandet har i all tid blitt bygget med horisontale panel. Dette startet som en ren praktisk byggeskikk, da det var enklere å skifte ett og ett panel etter hvert som de ble brutt ned av regnværet. Men etter hvert har det også blitt et arkitektonisk særpreg for Bergen, som bidrar til byens sjarm og egenart.

At nybygget er foreslått bygget med vertikale planker, bidrar verken til «samspill mellom gammel og nytt» eller «tilpasning til strøkskarakter». Hvis det eneste kriteriet for at bygget skal passe inn i strøket, er at det er bygget i tre, ville brakkene som står der i dag, også oppfylt dette kravet.

Undersøkelser viser at folk trives bedre i tradisjonell og klassisk arkitektur. Men i arkitektenes misforståtte frykt for å kopiere eldre byggestiler, foreslås «moderne» løsninger som tilfeldige vinkler på takmøner og usymmetriske vinduer. Den triste realiteten er at alle disse «moderne» løsningene også er kopier av hverandre, bare med den svakhet at de ikke er vakre eller passer inn.

I dette tilfellet skal bygget passe inn med Bergens historiske bysentrum og Marken. Ingen som ser skissen for nybygget, vil assosiere dette verken med Bergen eller Kong Oscars gate. Bygget kunne like godt vært oppført i Bjørvika, hvor krav til estetikk og skjønnhet bare er et svunnet minne.

Noen kloke hoder i arkitekturopprøret har designet en alternativ bygning med utgangspunkt i det gamle Embetsmannshuset som sto på tomten frem til 1962. Ikke bare ville selve bygningen vært en berikelse for byen, men det ville nok også blitt ett av de mest populære hostell i Norge.