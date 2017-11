At maktbruken blir halde på eit minimum er viktig for tilliten mellom politiet og samfunnet.

Kaare Songstad har likt med politimeistrane i Oslo og Trøndelag snudd, og ønskjer ein generell væpning av politiet, slik Politiets Fellesforbund lenge har argumentert for. Ser ein på kriminalitetsbiletet i Noreg dei siste tiåra er det tydeleg at det statistisk sett ikkje skal vere nokon grunn til å vere uroa for at kriminaliteten aukar. Kan samansetnaden av den likevel vere medverkande?

Talet på tilfelle av vald mot offentleg tenestemann har auka 2,5 gonger frå 1993 til 2014. Politiet i Noreg er stadig oftare førstelinja i psykiatrien, noko det er naudsynt å ta høgde for i debatten. Det at polititenestemenn blir utsett for tilfelle av vald og trugande oppførsel som gir erfaringsbaserte oppfatningar av at ein opererer i eit farlegare samfunn bør ein ikkje stikke under ein stol. Dette er det viktig å ta på alvor.

Likevel må ein vere seg bevisst på at skoen trykkjer ulikt alt etter kven som har den på, også i politiet. Undersøkingar har vist at den gruppa som mest tydeleg er for generell væpning er yngre menn i teneste; ein del går inn i ein kultur særleg for ordensteneste der skytevåpen sjåast på som ein identitetsforsterkar. Ser ein bak statistikken er det naudsynt å ta arbeidet med å etablere gode rutinar og statistikk for det ein karakteriserer som farlege situasjonar, slik Bevæpningsutvalget har foreslege, på alvor.

Av i alt 757 farlege episodar i Vestfold politidistrikt i 2009 vart det registrert 6 tilfelle av vald mot tenestemann. Fire var slag eller spark, og to var spytting. Ingen førte til skade. Ei ny ordning på Politihøgskolen frå 2007, der møte med gjerningsmenn med kniv automatisk førte til væpning, kan spele inn. Den fell saman med ei nær dobling av rapportering av farlege situasjonar i perioden 2007 til 2013. Utan å seie noko om dei underliggjande grunnane eller samanliknar med periodar før 2007, skapar statistikken eit skeivt – men verknadsfullt – bilete.

Ifølgje både norske og utanlandske forskarar er det etterretning og objektsikring som oftast blir halde fram som viktig i antiterrorarbeid. Likeins proporsjonalitet; at maktbruken blir halde på eit minimum er viktig for tilliten mellom politiet og samfunnet. Ein konsekvens av det er at informasjon om kriminalitet flyt til politiet på frivillig basis i stor grad. Generell væpning av politiet er altså ikkje i tråd med noko av dette.