Så lenge staten lønner det overadministrerte hierarkiet i kirken, trenger den ikke modernisere.

Julen er årets desidert største familiefest og varehandelens største satsingsområde, men er det en religiøs høytid? Det guddommelige aspektet er ikke det samme som før. Tiden er i endring og mennesket besitter mer viten enn noensinne, enten kunnskapen kommer fra langvarig universitetsutdannelse eller med sir David Attenboroughs stemme fra TV-skjermen. Nå vet vi at historiens mange guder, som menneskeheten har dyrket og feiret opp gjennom tidene, endrer seg i takt med historien selv; Jahve, Allah, Vishna og Shiva, Odin – hver til sin tid og i sin virkelighet.

Utvikling er en prosess som følger enhver ny tidsepoke, som vi alle tar del i. Som alle religiøse samfunn har også Den norske kirke stor sans for mystikk, men de mange tusen utmeldelsene som har funnet sted i senere tid viser at folket ikke lenger deler dette tankesettet.

En ny religiøs fremtidsutvikling er nødt til å komme, i takt med vår tids forskningsfremgang og den viten som vår tidsepoke har brakt med seg. Selv om det tar tid å bekjempe indoktrinert overtro med vitenskap og argumentasjon, vil utviklingen nesten umerkelig fremtvinge nye perspektiver i vår tenkning. Vår tids vitenskapelige ånd utmerker seg ved sin kompromissløse motvilje mot alle magiske, overtroiske elementer i religionen. Det å frata det guddommelige de teistiske og antropomorfe tilbøyeligheter er kanskje det viktigste vår tids forskning kan bidra med. Religion er overtro satt i system; vitenskap er rasjonalitet satt i system.

Sosiale og økonomiske endringer har forandret samfunnet over tid. Det som kommer nå, er en digital tidsepoke. I denne digitale fremtiden vil religiøs tenkning moderniseres i retning det humanistiske og naturalistiske livssynet som ligger til grunn for vitenskapen. Det er å håpe at dette vil hindre religiøs fantasi i de eksesser den er tilbøyelig å henfalle til.

Til alt hell kan en allerede nå velge nøytrale vielser, begravelser, navnedager og konfirmasjoner. Sistnevnte regnes ikke lenger som en stadfestelse av dåpen, men som en voksen-markering. Også de religiøse høytider, fra påske og pinse til julefeiringen som snart står for døren, har mistet mye av sitt religiøse preg. Det er et synlig tegn i tiden at stadig flere tenker nytt og vil ha fri tanke inn i livets ulike merkedager for seg og sine.

Bergens Tidende skrev på lederplass 28/01-17: «Stortinget har løsnet på båndene mellom kirke og stat. Nå må båndene kuttes helt av.» Per i dag har Norge fortsatt statskirke under dekke av den såkalte «folkekirken» som mange tusener nå har forlatt. Det er på høy tid at stat og kirke blir skilt totalt. Så lenge staten lønner det overadministrerte hierarkiet i kirken, trenger den ikke modernisere seg eller gjøre anstrengelser for å bli et økonomisk, selvstendig og fremtidsrettet livssynssamfunn.

Ny tidsepoke, nye begrep og ny orientering følger alltid med en endret virkelighet. Den fremtiden som venter oss nå, er den digitale.